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台中銀王貴鋒1.5億交保　檢抗告遭駁回！高院明示可再羈押要件

▲▼台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒交保離開、賴麗姿交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲台中商銀前董事長王貴鋒（中）涉挪用逾11億公款奢華享樂，被起訴後獲准交保1.5億元停止羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台中商銀前董事長王貴鋒被控任內挪用逾11億元公款，租購名車、飛機與豪宅供自己與親友奢華享樂，日前被新北地檢署起訴涉犯《銀行法》加重特別背信等罪嫌後，獲新北院准許交保1.5億元停止羈押，檢方提起抗告請求續押王男，但被高院駁回，不得再抗告。

高院裁定理由指出，新北地院承審合議庭准許王男交保時，已審酌檢方於偵查期間，訊問王男、同案被告及證人共118人，相關證人都到案具結作證，檢方也查扣、調閱相關證物及書證，並對王男與同案被告查扣的手機完成數位採證，相關證據均獲保全。

高院認為本案起訴移審時，已不像偵查中尚有同案被告或證人待傳喚、扣案手機待分析，且案情處於晦暗、須避免被共犯、證人互通聲息情形。

高院指出，檢方抗告並未指出王貴鋒至今有何逃亡、企圖逃亡、通緝狀況，也沒具體指出目前尚有何共犯或證人未到案或尚未具結證述待傳，或王男迄今有何勾串共犯或證人的積極作為，難認「有事實足認」王男有逃亡之虞、勾串共犯或證人之虞。

高院認為新北院合議庭綜合權衡考量，准許王貴鋒高額交保，附加限制住居、限制出境出海、定期報到且不准威脅、勾串本案證人等條件，足以對王男形成拘束力、確保後續審判與執行程序順利進行，符合經驗法則、論理法則與比例原則，因此駁回檢方抗告，不得再抗告。

高院附帶指出，日後本案審理期間，若發現王貴鋒逃亡可能性提高，法院得依職權或依檢方聲請，調高王男保證金，或命王男接受適當的科技設備監控，一旦王男出現無正當理由不出庭、違反交保附加條件等舉動，法院得依《刑事訴訟法》第117條隨時命王男再執行羈押。

王貴鋒今年（2024年）1月30日被檢方搜索約談、隔天聲押禁見，新北院起初裁定交保1500萬元，經檢方向高院抗告後發回更裁，今年2月底改裁定羈押禁見、今年4月被裁定延押2個月。

檢方上月（6月）21日趕在延押到期前，依《銀行法》加重特別背信等罪嫌起訴全案8人外加台中商銀，並將唯一在押的王男移審新北院請求續押。

新北院合議庭召開接押庭訊問後，裁准王貴鋒交保1.5億元，限制住居，並限制出境出海8個月，定期於每周一、四下午5點前，向居所所在地轄區派出所報到1次，且須交出中華民國及加拿大護照給法院保管，並命主管機關不予核發護照、旅行文件給王男，王男也不得對本案證人及共犯本人的身體財產實施危害或恐嚇行為，或做出施壓、勾串證詞行為。

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