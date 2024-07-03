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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026「大白」插旗戰嘉義市長？　張啟楷：服務嘉市民是理想之一

▲民眾黨立委張啟楷出席時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委張啟楷。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨積極佈局2026縣市長大選，民眾黨立委張啟楷是否參選嘉義市長，引發關注。張啟楷3日接受廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪時回應，民眾黨是「大白」，不是小藍或小綠，能為嘉義市民服務是理想之一，已開始深耕地方，也拜會了現任嘉義市長黃敏惠。

張啟楷3日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，對於民眾黨的地方發展，表示民眾黨席次很少，可以說它是小黨，可是它的理念很重，所以它不是小藍也不是小綠，理念上它是「大白」，而且「大藍跟大綠都會學我們」。

至於2026嘉義市長選局，他直言，如果有機會能為嘉義市民服務，當然是理想之一。他說起自己和嘉義市的淵源，他出生在嘉義縣東石鄉，自國中開始到嘉義市讀書，就讀嘉義高中，7個兄弟姐妹中有4人現在在嘉義市生活。

張啟楷還說，市長黃敏惠也是如此，同樣是東石人搬到嘉義市生活。他說，當初設立嘉義服務處時，不僅民眾黨主席柯文哲和另外7名立委參與，黃敏惠也帶領秘書長及多位局處首長出席。他大讚黃敏惠做得很棒，是五星級第一名的市長，要向她學習。

張啟楷表示，他將自己定位在並非僅是台灣民眾黨的不分區立委，更是嘉義縣市的立法委員，因此他曾帶領團隊拜會市政府，也積極耕耘地方，現在週一至週五會待在立法院問政，週末和遇到重要事物時則會回到嘉義市服務鄉親。

▼張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼張啟楷 提案說明 台電從金雞母變敗家子 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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