限時搶訂！高雄全新精品飯店試營運祭優惠　H2O慶7周年入住送餐券

▲高雄全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」開幕，即日起至7月15日止，祭出試營運優惠。（圖／天成飯店集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」開幕了！歡慶試營運，業者推出優惠價，限時至7月15日開放預訂，雙人平日最低3600元起，入住再送高雄在地南豐滷肉飯、丹丹漢堡早餐。H₂O水京棧酒店歡慶開幕7周年，推出一系列餐飲、住房優惠，凡於27日前入住，每一房再送700元餐券，可折抵館內餐飲消費。

看好南臺灣觀光前景，天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手推出全新飯店「天成逸旅 舶寓高雄」，位於繁華的五福商圈，附近有駁二藝術特區、大港橋、六合夜市等觀光景點。

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▲入住贈送高雄在地早餐，可於客房內享用。（圖／天成飯店集團提供）

「天成逸旅 舶寓高雄」全館僅有28間客房，房間內配置AI美犀語音助理、膠囊咖啡機及寶格麗沐浴備品；公共設施則有健身房，並有中餐廳、美髮沙龍、複合式花店、頂樓酒吧將進駐。

歡慶試營運，即日起7月15日開放預訂享有試營運優惠，入住期間自即日起至2024年12月19日，雙人客房平日3600元起、四人房5200元起，旅客可於客房內享用高雄在地早餐，包括飄香高雄50年的南豐滷肉飯、南霸天丹丹漢堡、在地老店老江紅茶牛奶以及霸氣的海港鮮粥套餐。

▲H₂O水京棧酒店歡慶開幕7周年，推出一系列餐飲、住房優惠。（圖／H₂O水京棧酒店提供）

位於北高雄巨蛋商圈的H₂O水京棧國際酒店迎來開幕7周年，即日起至27日推出一系列餐飲、住房優惠。活動期間入住，可享房費現折777元，每一房再贈送價值700元的「「H₂O七逃」券，可用於2樓京悅軒、20樓Ripple和R樓Pool Bar折抵700元。

▲H₂O水京棧酒店豪華景觀單床房。（圖／H₂O水京棧酒店提供）

▲H₂O水京棧酒店2樓京悅軒餐廳。（圖／H₂O水京棧酒店提供）

此外，至26日前至2樓京悅軒餐廳、20樓RIPPLE西餐廳、R樓Pool Bar用餐，凡是身分證字號數字中「7」，享有整桌打折活動，一個七打9折、兩個七打8折依此類推，不過一桌限用一張身分證。27日當天館內所有餐廳（除1樓教父牛排外）則提供不限金額消費7折優惠。