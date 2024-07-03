男大生墾丁旅遊！臉上爬滿「老人斑」　嚇壞：以後會防曬

▲天氣太毒辣，男大生到墾丁玩水曬出一大片老人斑。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者許宥孺／高雄報導

老人斑並非老人才有！一名22歲男大生熱愛戶外活動，到墾丁旅遊後，發現臉上出現密密麻麻的小斑點。就醫後，醫師表示，這是「日光性小痣」是老人斑的一種。男大生感到錯愕，直呼醜爆了，以後會乖乖做防曬。

收治病例的阮綜合醫院教學副院長、醫美中心主任劉昭宏表示，老人斑並非老人專有，是皮膚問題的老化與陽光紫外線累積的傷害，雖然40歲以上的病例最普遍，但20幾歲年輕人也不再罕見。

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▲阮綜合醫院教學副院長、醫美中心主任劉昭宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉昭宏指出，一名22歲男大生熱愛戶外運動，國中是學校體育班田徑組，日常喜歡打籃球、爬山等休閒活動。去年暑假到墾丁旅遊後，赫然發現原本臉上密密麻麻小斑點，突然變得超明顯、超醜的，懷疑是雀斑或病毒感染，嚇得男大生連忙就醫。經他檢查後，確診為「日光性小痣」，是老人斑的一種，男大生則難以相信，表示以後會記得做好防曬。

▲男大生臉上曬出老人斑。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉昭宏解釋，老人斑只是統稱，醫學上除了「日光性小痣」即所謂曬斑外，還包括網狀脂漏性角化症、良性苔癬性角化症、擴散性色素性日光性角化症、曬傷性雀斑，及惡性小痣等皮膚問題。

劉昭宏說明，老人斑的產生與陽光紫外線傷害、年齡、體質有關。初期呈斑點狀，顏色會隨時間從黃棕色褪變成黑色，形狀大小從幾公釐到幾公分不等，是邊界明顯的平面斑塊，多為良性，僅極少數必需與惡性黑色素瘤鑑別診斷。主要分布在臉上、手背、前臂、胸口等日光容易曝曬到的部位。

▲醫師提醒，防曬才能有效預防延緩皮膚老化 。（圖／記者劉亮亨攝）

劉昭宏強調，老人斑目前無法塗抹保養品或藥物去除，民眾不可輕信坊間廣告，只能以雷射或其他破壞性療法。事實上，老人斑除了影響美觀，不處理也無害，但出現不規則擴散、局部變厚或局部顏色變化時，就需要儘速就醫讓專科醫師做切片診斷是否癌細胞病變。但無論以哪種方式去除老人斑，都不如從年輕時就應重視保養，長期做好防曬，才能有效預防及延緩皮膚在老化過程中受紫外線累積性的傷害。