歐盟首例！希臘恢復一周工作6天　7月1日正式生效

▲圖為希臘克里特島。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘為了提高國家生產力與就業，針對部分企業實施一周上班6天的制度，自7月1日正式生效。這讓希臘成為歐盟國家之中第一個執行每周上班6天的國家，且與全球多國企業正在探索縮短每周工時的趨勢背道而馳。

衛報、CNBC等報導，根據新上路的規定，每周上班6天這項計畫適用於提供24小時服務的私人企業，這些企業的員工可以選擇每日多工作2小時，或是每周多輪一次8小時的班。換句話說，原本傳統上每周工時40小時的企業，現在可以延長至每周48小時，不過當天薪資可增加40%。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）帶領的親商政府表示，受到人口減少、技術工人短缺的雙重危機影響，如今這樣的做法顯得必要。自希臘2009年底爆發債務危機以來，估有50萬希臘人移居海外，其中大部分是受過良好教育的年輕人。

不過這受到工會與政治觀察人士的嚴厲批評。英國拉夫堡大學歐洲和國際政治講師（Giorgos Katsambekis）認為，希臘政府推行的新法是個重大倒退。依據經濟合作暨發展組織（OECD）統計數據，希臘2022年平均工時為1886小時，高於美國平均1811小時以及歐洲平均1571小時，其勞工工作量超過美國、日本及其他歐盟國家。

愛爾蘭美努斯大學歐盟法教授歐布瑞南（John O'Brennan）則透過社群平台X稱，在歐洲，希臘人的每周工時最長，「在政府做出這項決定後，他們可能會被迫每周工作6天，與大多數文明國家的4天工作制度相比，這太荒謬。」