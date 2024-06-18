「遇3次月圓夜」創22年紀錄大豐收　東港黑鮪魚今年捕獲6425尾

▲東港黑鮪魚今年大豐收 。（圖／取自鄭鈺宸臉書）

記者陳崑福／ 屏東報導

屏東縣東港區漁會今年拍賣黑鮪魚數量到今(18)日早上為止，達6425尾，僅次於2001年的6686尾，也創下22年紀錄；東港區漁會總幹事鄭鈺宸分析原因，捕釣期間遇到3次月圓夜及中西太平洋黑鮪魚保育組織這些年來保育有成有關。

東港區漁會統計該區漁會今年累積拍賣黑鮪魚數量，至上午為止是6425尾，未來幾天陸續會有漁船進港拍賣，估計數量還會再增加。

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另蘇澳區漁會拍賣數量也逾4000尾，也創下拍賣紀錄，顯示今年黑鮪魚大豐收。但漁民擔心今年超捕，很有可能將扣除明年的配額。

鄭鈺宸總幹事表示，今年黑鮪魚豐收，主要遇到3次月圓夜，由於黑鮪魚遇到月圓就會瘋狂咬餌；另中西太平洋黑鮪魚保育組織這些年來保育有成，致年年提升捕獲量配額，今年豐收，更顯示這項保育的成就。

由於今年釣獲黑鮪魚數量到9成配額，漁業署於6/9日緊急函文漁會通知漁民於6月12日零時零分起停止捕撈，讓漁民措手不及，罵聲連連。

針對此，鄭總幹事表示，主要拍賣黑鮪的東港、蘇澳、新港三區漁會，與漁民聯繫緊密，已向漁業署建議往年釣捕量到5成配額時就即時通知該3區漁會，由區漁會通知漁民，了解並掌握狀況，每增1成時就再通知，如此一來，應該啊以避免出現今年這種情況。