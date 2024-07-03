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社會 社會焦點 保障人權

女兒伴屍7個月！92歲父病故放家中變白骨　「一切安好」真相曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名92歲的老先生被人發現在家裡已經成為白骨，而且鄰居還聞到陣陣惡臭，死者的大女兒從台北趕回來，在警方以及當地里長陪同下開門，驚見這一幕！不過老先生平常是二女兒照顧，一直以來都跟姊姊說父親一切安好，現在變成了白骨？到底怎麼一回事。

▲老父親已經變成一堆白骨，上面用黑色塑膠袋蓋著 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲老父親已經變成一堆白骨，上面用黑色塑膠袋蓋著 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當地里長表示是死者的大女兒來找他，因為大女兒覺得不對勁，平常負責照顧老父親的二女兒都遲遲不願意開家門，而且打電話詢問父親情況，都說一切安好，而且里長也覺得怪，從今年二月份開始，因為這名死者是警察退休，也具有榮民身份，不少單位都前來關心，可是打電話給二女兒，沒有接電話也吃了閉門羹，而且住家周邊還飄了一股惡臭。

▲老父親已經變成一堆白骨，上面用黑色塑膠袋蓋著 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方在里長、大女兒的陪同下，請鎖匠來開門才發現這一切 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到大女兒在6月中旬從台北趕回來，請求協助破門進入，這才發現父親已經成了白骨！原來父親去年12月份因病就醫，但是情況並不樂觀，不過二女兒疑似以「要留最後一口氣」為理由，就把父親送回了家中病故，二女兒卻沒有依照傳統習俗，為父親辦理後事，就連除戶等行政程序也沒有進行。

另外，父親住院的醫藥費用也都沒有付清，所以醫院也未開出「死亡證明」。不過因為這名死者是榮民身份，所以溢領了7個月的退休俸，這個部分高雄市政府人事處副處長潘沛鏵表示：「一但查到有溢領的情況，就會核實收回，這段時間不該領的就是要追繳回來」，不過二女兒為何伴屍不入土？這個部分還有待警方釐清。

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