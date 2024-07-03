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社會 社會焦點 保障人權

「投資黃金期貨+網友爸病重」大甲銀行員連2天阻詐　保民眾血汗錢

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲胡姓婦人遭到網路愛情詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區連兩天傳出詐騙案，1日上午，土地銀行大甲分行有民眾準備匯款20萬元投資黃金期貨，疑似遭詐騙，行員立即報警處理；昨天(2日)1名54歲胡姓婦人險些落入愛情詐騙打算匯款，所幸銀行行員驚覺有異報警處理，保住婦人50萬元血汗錢。

大甲警分局指出，胡姓婦人透過社交媒體認識一名自稱來自香港的男士，該男子以甜言蜜語追求胡女，並假稱父親病重需住院開刀，卻因資金調度問題，一時間周轉不靈，2日上午胡女準備將50萬元匯入男子指定帳號作為醫療費用。

然而，在進行匯款手續時，兆豐銀行的櫃員認這筆交易並不尋常，提醒胡女應保持冷靜，待大甲派出所警員到場後，詳細說明詐騙手法，最終成功阻止胡女匯款。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張男誤信網路投資詐騙，行員與警方耐心向他解說。（圖／記者白珈陽翻攝）

另一方面，土地銀行大甲分行1日上午接獲報案，有張姓男子準備匯款20萬元投資黃金期貨，行員發現其投資方式疑似詐騙集團常用的假投資真詐財手法，立即通知警方。經警方到場了解，張男在臉書上看到一則投資黃金期貨的理財資訊，並深信該公司的詐騙話術，警方現場分享多則假投資案例，張男才恍然大悟，幸得員警與行員的努力，成功阻止張男匯款。

大甲分局長謝建國呼籲，民眾在網路交友或投資過程中，應保持警覺，確保資金安全。遇到類似情況時，應冷靜處理，第一時間向警方求助，避免成為詐騙的受害者。

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