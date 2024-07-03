阿公遭詐騙改當提款車手　又被黑吃黑35萬元

記者黃翊婷／綜合報導

7旬老翁阿強（以下人名均為化名）過去曾遭詐騙，卻在2021年6月間將妻子的金融帳戶提供給詐團使用，自己當起車手，聽從詐團指示將詐得的35萬元提領出來，結果遭到同夥阿志「黑吃黑」。彰化地院法官日前審理此案，考量到他們已經分別賠償受害者9萬元、26萬元，最終依3人以上共同詐欺取財罪，判處阿強有期徒刑6個月；阿強妻子6個月，緩刑2年；阿志1年2個月，緩刑2年。

▲阿強曾遭詐騙，改當車手又被同夥黑吃黑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強曾遭詐團以人頭帳戶詐騙，卻還是在2021年6月間將妻子的金融帳戶提供給詐團使用，等到受害者將錢匯入帳戶之後，他再依據詐團指示，前往金融機構提領35萬元贓款，最後把贓款交給負責把風的阿志，直到受害者驚覺上當報警，整起事件才曝光。

然而，阿志到案之後，卻辯稱當日他沒有拿到錢，因為阿強說沒有領到錢，他就空手離開了。後來兩人在偵訊期間進行對質，阿志才坦承，到手的錢都被他在一周之內花光了，但希望法官考量到他已經與受害者達成和解，可以判輕一點。

彰化地院法官認為，阿強夫妻和阿志均涉犯3人以上共同詐欺取財罪，其中阿強已賠償受害者9萬元、阿志賠償26萬元，但阿強過去違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，被法院判刑3個月，執行完畢未滿5年又觸法，不符合緩刑要件，最終依法判處阿強有期徒刑6個月；阿強妻子6個月，緩刑2年；阿志1年2個月，緩刑2年，全案仍可上訴。