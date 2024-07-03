不是性病！「他壞壞完沖乾淨」下體膿包2倍大　醫傻：潰爛了

▲原PO生殖器感染念珠菌，禁慾治療1個月，女友也沒了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「念珠菌有夠可怕！」一名男網友透露，與前前任女友愛撫完，明明有沖洗乾淨，但隔天忽然搔癢，後來變成膿包，診所判斷是發炎，結果吃完藥更惡化，衝去醫院看診，醫師一看嚇到說明「這有點潰爛」，指出這是感染念珠菌所致，所幸治療1個月終於康復，不料女友卻提出分手。

一名男網友在Dcard自曝，與前前任女友都是無套恩愛，兩人完事後都會去沖洗乾淨，沒想到某天早上生殖器異常搔癢，「衝到廁所看我的小頭有些紅紅」，但那時工作忙碌也沒抽空看醫生，過了3至4天惡化，「出現白白像膿包的症狀...超痛！」

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他認真形容，如果男性被踢到生殖器的疼痛是10級，「那個膿包出現我保證有8級痛」，更衰的是，遇到診斷錯誤的醫師，吃了一個禮拜抗生素，「那個白白像膿包範圍比第一天看醫生那時還大2倍」，除了飄散臭味，「8級痛提升9級並附加陣痛效果！」

驚覺不對勁的原PO衝去大醫院，醫師一看秒嚇到，並直呼「這有點潰爛...先開一個禮拜的抗生素跟藥，然後盡量保持乾燥，下禮拜一定要來複診。」

認真照顧命根子一周，回診終於好轉了，但原PO因為後續治療而禁慾一個月，下場悲催了，「女友也沒了！」

底下網友熱議，「這不是念珠菌是性病了吧？念珠菌沒有這麼嚴重」、「這是男女都有可能互相傳染的～女生感染的時候也好痛苦，免疫力不好的時候、壓力大的時候更容易感染，有時去泡個澡、游個泳、在外面公廁上個廁所用外面的衛生紙都有可能感染」。

對此，原PO無奈解釋，是念珠菌沒錯，「 第一家診所誤判龜頭炎所以開的藥不是針對念珠菌的，當時我也不曉得是念珠菌啦，所以導致變那麼嚴重！」

另有苦主+1直呼，「我也得過念珠菌感染，因為對面跟我共用洗衣機，他們情侶常常衣服放洗衣機內一整天都不拿出來，而且兩個看起來就超邋遢，我沒有性行為，所以很確定是他們傳染的...整整治療半年才好，還自費打針，超哭」。