　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隆乳變切奶！臥床禁打119「3人慘淪胸疤女」　黑底劣醫美慘了

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲女病患接受豐胸術後，因發炎臥床9天，劇痛難耐下想打119求救卻被診所人員阻止。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，涉嫌找沒有醫護資格的同居女友吳素華等人協助，為想要豐胸的女病患麻醉開刀，有3名病患術後發生發炎現象，其中1女被迫在診所臥床9天，像是在等待奇蹟發生，最後仍因劇痛難耐打119求救，竟又遭診所制止，3名被害人胸部留下各種清創傷疤，甚至被迫切除單側乳房30%，台北地檢署3日依過失重傷害等4罪起訴丁等3人。

據了解，丁斌煌(原名丁立文、丁秉煌)原在台北市大安區某大樓執業，因過去近20年多次捲入醫療糾紛，曾因業務過失致死遭判刑確定，甚至性騷擾女病患，遭判賠25萬元，但所有過往都沒影響到丁斌煌持續從事醫美工作，遷址到中山區開設安和美醫美診所。

檢警調查，丁斌煌經營的安和美診所除了聘請正職護理師及相關行政人員外，還找來同居女友吳素華處理診所大小事務，吳素華則安排自己外甥女楊喜琴一起到診所工作，平常丁斌煌為病患動刀時，也會讓吳素華、楊喜琴到手術房協助，術後就由吳、楊為病患擦藥、打點滴等醫療業務。

▲▼手術,外科,醫生,護理師,麻醉。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲丁斌煌涉嫌讓沒有專業資格的同居女友等人進手術室，協助執行開刀等醫療行為。（示意圖／xframe）

2022年間，1名女性病患看了網路廣告前往諮詢，吳素華不斷鼓吹推銷相關醫美方案，完全忽略了需要先為病患抽血驗尿，確定有無凝血功能異常等不適合手術的狀況，就安排病患在當天進行自己脂肪隆乳等手術。

女病患術後返家感覺不適，回診發現手術部位有發炎現象，安和美為病患進行清創引流，但女病患胸部插了根管子，在診所躺了整整9天，仍感到劇痛難耐，親友前往探視發現不對勁，撥打119希望安排救護車將病患送到醫院急診，此時楊喜琴竟搶走電話，向119勤務中心表示，沒事了，阻止病患送醫。

之後，又有2名女病患同樣是為了豐胸等醫美登門求診，都不幸遇到手術部位排斥發炎的後遺症，前後3名女病患備受折磨，胸部因為多次手術留下大小傷疤，有人疤痕長達20公分，有人被迫切除單側胸部30%。

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲丁斌煌涉嫌醫療過失導致3名女病患承受身心折磨。（示意圖／Unsplash）

檢察官調閱病歷、119報案紀錄，並詢問證人、專業醫學會意見後，發現丁斌煌多項違反醫療常規的行為，包括應該找專科醫師為病患進行全身麻醉，卻偽造記載為半身麻醉，交由護理師處理；在被害3名病患驗血報告還沒出爐時，就貿然開刀進行手術。

台北地檢署3日公告全案偵結，依違反《醫師法》讓不具資格者執行醫療業務、過失致重傷害、偽造文書，以及妨害病患行使自救權利的強制罪，分別起訴丁斌煌、吳素華、楊喜琴3人。

ET快訊
快訊／民進黨發言人+1　美女主播入列
快訊／台漁船遭扣押　中國海警局首發聲！
獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最後命令曝光
快訊／高溫蒸氣外洩！　高雄化學工廠4人送醫
國一妹「捷運翻牆逃票」狂炫耀！黑歷史被挖　網友炸鍋
隆乳變切奶！臥床禁打119「3人慘淪胸疤女」　黑底劣醫美慘了
快訊／江坤俊和妻子發表共同聲明！　正宮16字談現況
快訊／畫面曝光！台中騎士遭砂石車輾斃　小孩目擊驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男玩手槍「1槍打到她膝蓋」　女瞎扯：到台中看煙火中彈

燒成廢墟！桃園工廠大火15小時終撲滅　焦屍嚴重碳化身分待查

獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最突圍命令曝

快訊／高雄化學工廠工安意外「高溫蒸氣外洩」　4人燒燙傷送醫

6千元要少女肉償！渣男反遭設局仙人跳　5惡煞逼他打手槍下場曝

新竹芎林鄉20多戶停電！台電曝原因：「鳥類碰觸」釀跳線斷電

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸被穿腸險死

黑心環保公司租地亂丟廢棄物！不法獲利近億　檢方查扣8筆房地產

誆回收再利用租工廠棄置廢棄物　2黑心商海削近億被求處重刑

搶救畫面曝！男童吃小卷噎到　恆春餐廳老闆哈姆立克法成功救命

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

莽男玩手槍「1槍打到她膝蓋」　女瞎扯：到台中看煙火中彈

燒成廢墟！桃園工廠大火15小時終撲滅　焦屍嚴重碳化身分待查

獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最突圍命令曝

快訊／高雄化學工廠工安意外「高溫蒸氣外洩」　4人燒燙傷送醫

6千元要少女肉償！渣男反遭設局仙人跳　5惡煞逼他打手槍下場曝

新竹芎林鄉20多戶停電！台電曝原因：「鳥類碰觸」釀跳線斷電

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸被穿腸險死

黑心環保公司租地亂丟廢棄物！不法獲利近億　檢方查扣8筆房地產

誆回收再利用租工廠棄置廢棄物　2黑心商海削近億被求處重刑

搶救畫面曝！男童吃小卷噎到　恆春餐廳老闆哈姆立克法成功救命

輝達供應鏈臻鼎攜誠品建總部　董座：文化、科技契合擦出火花

林義傑跑戈壁馬拉松遇蛇 全員達陣落下男兒淚

環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位

謎片是真的！日本21歲女霸凌殺死高中妹遭逮　和辦案刑警爆不倫

陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

11節目違法NCC開鍘　台灣藝術電視台2過失遭罰120萬

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

拳擊國手入黑幫當詐團監控手　狼狽落網畫面曝

桃園鐵皮倉儲大火　尋獲焦屍身分待確認

即／台中騎士跨越雙黃線　遭砂石車撞輾當場死亡

海巡急退原因曝！救援「大」船追進內水　恐遭控入侵

3對7僵持1hr！海巡艇避免升高衝突停止緊追

女兒伴屍半年！92歲父病故放家中變白骨

廚餘驚見比臉大「巨蛙」　女清潔隊員驚嚇

更多熱門

相關新聞

髮型師挨槍「眼球掉出來」輕生　兇手判賠172萬

髮型師挨槍「眼球掉出來」輕生　兇手判賠172萬

北市1位從事髮型設計的李姓男子，2020年參加高中同學慶生趴，卻遭壽星的朋友簡嘉宏持填充辣椒彈丸的辣椒槍，近距離朝臉部連開2槍，李男右眼球中彈當場掉出來、動手術重建仍無法挽回，李男抑鬱而終，家人繼續他求償遺志，台北地院審結，判簡男須賠172萬餘元，可上訴。

淫大叔分飾2角狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中女

淫大叔分飾2角狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中女

轉貼假文件質疑國民黨「找狗仔」　王浩宇不起訴

轉貼假文件質疑國民黨「找狗仔」　王浩宇不起訴

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

獨／名醫遭控亂發防疫獎金　首現身喊冤

獨／名醫遭控亂發防疫獎金　首現身喊冤

關鍵字：

醫美丁斌煌脂肪豐胸隆乳發炎醫師法醫療糾紛重傷害偽造文書麻醉

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面