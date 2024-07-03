隆乳變切奶！臥床禁打119「3人慘淪胸疤女」　黑底劣醫美慘了

▲女病患接受豐胸術後，因發炎臥床9天，劇痛難耐下想打119求救卻被診所人員阻止。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，涉嫌找沒有醫護資格的同居女友吳素華等人協助，為想要豐胸的女病患麻醉開刀，有3名病患術後發生發炎現象，其中1女被迫在診所臥床9天，像是在等待奇蹟發生，最後仍因劇痛難耐打119求救，竟又遭診所制止，3名被害人胸部留下各種清創傷疤，甚至被迫切除單側乳房30%，台北地檢署3日依過失重傷害等4罪起訴丁等3人。

據了解，丁斌煌(原名丁立文、丁秉煌)原在台北市大安區某大樓執業，因過去近20年多次捲入醫療糾紛，曾因業務過失致死遭判刑確定，甚至性騷擾女病患，遭判賠25萬元，但所有過往都沒影響到丁斌煌持續從事醫美工作，遷址到中山區開設安和美醫美診所。

檢警調查，丁斌煌經營的安和美診所除了聘請正職護理師及相關行政人員外，還找來同居女友吳素華處理診所大小事務，吳素華則安排自己外甥女楊喜琴一起到診所工作，平常丁斌煌為病患動刀時，也會讓吳素華、楊喜琴到手術房協助，術後就由吳、楊為病患擦藥、打點滴等醫療業務。

▲丁斌煌涉嫌讓沒有專業資格的同居女友等人進手術室，協助執行開刀等醫療行為。（示意圖／xframe）

2022年間，1名女性病患看了網路廣告前往諮詢，吳素華不斷鼓吹推銷相關醫美方案，完全忽略了需要先為病患抽血驗尿，確定有無凝血功能異常等不適合手術的狀況，就安排病患在當天進行自己脂肪隆乳等手術。

女病患術後返家感覺不適，回診發現手術部位有發炎現象，安和美為病患進行清創引流，但女病患胸部插了根管子，在診所躺了整整9天，仍感到劇痛難耐，親友前往探視發現不對勁，撥打119希望安排救護車將病患送到醫院急診，此時楊喜琴竟搶走電話，向119勤務中心表示，沒事了，阻止病患送醫。

之後，又有2名女病患同樣是為了豐胸等醫美登門求診，都不幸遇到手術部位排斥發炎的後遺症，前後3名女病患備受折磨，胸部因為多次手術留下大小傷疤，有人疤痕長達20公分，有人被迫切除單側胸部30%。

▲丁斌煌涉嫌醫療過失導致3名女病患承受身心折磨。（示意圖／Unsplash）

檢察官調閱病歷、119報案紀錄，並詢問證人、專業醫學會意見後，發現丁斌煌多項違反醫療常規的行為，包括應該找專科醫師為病患進行全身麻醉，卻偽造記載為半身麻醉，交由護理師處理；在被害3名病患驗血報告還沒出爐時，就貿然開刀進行手術。

台北地檢署3日公告全案偵結，依違反《醫師法》讓不具資格者執行醫療業務、過失致重傷害、偽造文書，以及妨害病患行使自救權利的強制罪，分別起訴丁斌煌、吳素華、楊喜琴3人。