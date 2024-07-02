脊損名醫騎電動行李箱逛貴婦百貨　遭保全驅趕！怒轟不尊重人權

▲嘉義名醫宋思權因脊損行動不便，在貴婦百貨騎電動行李箱，遭保全喝止驅趕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義市神經專科醫師宋思權，2006年騎重機摔車導致脊髓損傷，留下行動不便的後遺症。上月29日他和太太到台北市信義區貴婦百貨BELLAVITA消費，將電動行李箱當作行動輔具在1樓騎行，沒想到卻遭保全喝止驅趕，讓宋思權不滿怒批百貨不尊重人權，「殘障也有消費，更沒有干擾到別人。」

宋思權在臉書發文表示，6月29日下午和太太到BELLAVITA逛街，在1樓愛馬仕消費了1萬8500元，離開時他在1樓騎電動行李箱代步，卻遭保全喝止，他解釋自己行動不便，但還是被趕出去，讓他不滿地說：「我們有付出，還被嫌惡的趕出來…我不知道我們台灣的良善的標準在哪裡？是的，我騎我的Airwheel（電動行李箱）， 逛貴婦百貨…被喝止，被趕出去，拜託，殘障也有消費，更沒有干擾到別人。」

宋思權強調，他在室內空間騎身障人士的行動輔具，沒有騎到人行道及慢車道，並未抵觸現行交通法規，痛批百貨公司保全的言行不尊重人權，要求百貨給他一個交代。事後貴婦百貨致電向宋恩權道歉，表示會加強內部溝通及教育。