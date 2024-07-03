曝謝國樑「唯一爭議」得罪民進黨　朱立倫：這樣就要被罷免嗎？

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署書據稱已收到近4萬1000份的跨過門檻數量，若送選委會並通過核定，最快9月中旬將舉行罷免投票，國民黨已成立「守護基隆小組」，全黨挺一人。黨主席朱立倫今（3日）於中常會上表示，謝國樑認真努力，充滿愛心的對基隆市民付出，唯一爭議就是把前任市長林右昌「市產變私產」找回來，因此得罪民進黨，若要因政治對立或立場不同就發動罷免，社會將形成惡性循環。

朱立倫今在中常會發表談話指出，謝國樑從當選市長就任到現在一年半，不斷拚基隆市政、交通建設、市民福利措施，還有照顧長者、幼兒的重要政策，以及很多基隆市政的改進，都做了很多的努力，是一位認真努力，又用愛心來對基隆市民全力的付出。

朱立倫感嘆，如果要說謝國樑有什麼爭議，那唯一的爭議就是把過去林右昌「市產變成私產」的這件事情找回來，希望守護住基隆人的財產，這件事情當然得罪了一些朋友，得罪了民進黨，但這樣就要被罷免？因為政治對立或者是立場不同就要發動罷免，這個社會不安，也會形成惡性循環。

朱立倫批，民進黨選輸了就想一切的理由、找一切的藉口來發動罷免，這樣台灣的政治如何能安定？尤其現在的執政黨是民進黨，執政黨主席、賴清德總統一再發動紛爭、挑起對立都讓人民不安，只會讓台灣政治走向惡性循環，不斷的用恨、對抗、鬥爭的方式，這是民眾所不願意見到的。因此呼籲所有愛基隆的朋友，一起守護謝國樑、守護基隆。

