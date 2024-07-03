宣布加薪竟入獄！緬甸老闆被控煽動叛亂　政變3年經濟慘況曝光

▲今年3月，仰光（Yangon）民眾在護照簽發辦公室外等候。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

緬甸2021年2月政變至今深陷經濟危機，緬元暴跌、通膨飆升，百姓苦不堪言。手機店老闆Pyae Phyo Za宣布替員工加薪，卻因此被軍政府指控「讓人們認為通膨上漲而破壞政權」，已經觸犯煽動叛亂罪，不僅鋃鐺入獄，3間店面也遭強制歇業。

《紐約時報》等外媒報導，Pyae Phyo Za宣布加薪，卻被軍政府依據一項經常用來壓迫異議人士、措辭模糊的法律，指控為煽動叛亂，落網之後，歇業的店門口貼了一張告示寫道，「擾亂社會和平與秩序」。不過，他只是近期至少10名因為提高員工薪資而落網，並且面臨3年監禁的企業主之一。

一名法律專家說，在緬甸，提高薪資並不違法，但這些老闆們卻被指控「讓人們相信通膨正在上升而破壞政權」。與此同時，軍政府發言人佐敏吞少將（Gen Zaw Min Tun）多次拒絕接聽《紐約時報》的電話。

▲緬甸民間針對軍政府的反抗浪潮依舊不斷。（圖／路透）



報導指出，緬甸軍政府2021年透過政變重新掌權，隨之而來、反對其統治的民間叛亂，使得國家陷入經濟危機，抹除了數十年以來的民主成績。軍方依然面臨親民主及少數民族武裝份子的巨大反抗壓力，後者已經控制過半領土，並且持續取得進展，佔領許多軍事基地與哨站。

不過，雙方交戰過程中，許多農田被毀，國際貿易也受影響，導致食物價格大漲。除了軍政府首都奈比多（Nay Pyi Taw），全國大部分地區的每日電力供應時間不到4小時，不僅嚴重限制產業與商業發展，在這個氣溫經常突破100°F（約38°C）的地區更加劇痛苦。根據一個非營利救護車服務組織，馬圭省（Magway）和曼德勒（Mandalay）5月就有至少250人死於中暑。

世界銀行6月報告指出，2019年以來，緬甸經濟產出萎縮9%，貧窮人口飆升至近10年來未見程度，約1/3人口如今生活在貧窮線下。由於超過300萬人逃離戰亂，國內勞動力也持續萎縮，民眾紛紛躲到海外、叢林、偏遠村莊，也有成千上萬人放棄都市生活，加入反抗勢力。

▲緬甸軍政府的統治陷入危機。（圖／路透）



緬甸軍政府面臨西方制裁、急需外匯，但為了資助戰爭，政變以來已經印製近30兆緬元的貨幣，導致緬元加速貶值、推高通膨。為了遏止通膨，他們凍結白米、肉類、食用油等關鍵民生物資價格，限制購買黃金與外幣，並且試圖遏止資金流往海外。

除了替員工加薪的老闆們，軍政府近幾周也逮捕數十名違反價格與貨幣限制的人士，包括米商、黃金交易商、貨幣兌換商、投資經紀人等。人權律師敏特（Kyee Myint）說，「因為物價上漲逮捕老闆，不符合任何法律。在緬甸，法律名存實亡，所以從法律角度來看，軍政府做的一切都很荒謬。」