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英智庫呼籲對俄制裁講求先發制人　提及「台製品流向問題」

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國智庫指出，在打擊俄羅斯軍工業跨國供應鏈上，採取更先發制人的作法。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）近日發布報告，分析國際對俄制裁效果有限的系統性原因，並呼籲各國積極利用情報活動及與企業等私部門的合作，在打擊俄羅斯軍工業跨國供應鏈上，採取更先發制人的作法。

報告提到，在2022年2月全面侵略烏克蘭以前，俄羅斯的軍工業供應鏈即可見來自台灣的微電子產品、工具機、硝化纖維素等重要零組件、工具和物料，而在戰爭爆發後，相關產品流入俄羅斯的規模依然「十分可觀」。

報告指出，儘管進口自中國的工具機增加，俄羅斯依然能從位於美國、歐洲、日本、南韓及台灣的公司取得所需工具機及相關軟體更新。

據中央社瞭解，報告參考的國際貿易數據是截至2023年12月底。報告另參考作者在烏克蘭戰場取得的第一手資訊，包括武器組成解析，以及不同國家的情資。

自2022年2月起，台灣陸續採取措施，以強化對微電子產品、工具機、硝化纖維素的出口管制，包括今年6月擴大管制硝化纖維素，增列含氮量低於12.2%的產品。硝化纖維素是用以生產火藥和火箭推進劑的關鍵前驅物。

俄羅斯於2014年兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）後，即遭烏克蘭的國際夥伴施加制裁。不過，雖然2022年後制裁措施擴大，俄羅斯至今仍能自海外取得關鍵零組件，並擴張武器生產，甚至持續精進部分關鍵能力。

儘管如此，由於俄羅斯軍工業事實上長期高度仰賴外國原物料、工具和零組件，包括北大西洋公約組織（NATO）成員國也是重要供應源，各國在箝制俄羅斯軍工業發展上，絕非無能為力。

▲▼俄羅斯士兵與T-90主力戰車 (T-90)。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯士兵與T-90主力戰車（T-90）。（圖／達志影像／美聯社）

RUSI報告列舉至今對俄制裁效果有限的幾個主要原因，包括各國政府多是「被動反應」，而非「主動出擊」，且官員和決策者往往對制裁引發的效應有不切實際的期待和想像。認知不切實際容易導致因為效果不如預期而失望，或者因為過度擔憂潛在風險與成本而裹足不前，在在不利國際對俄作為。

根據報告，各國顯然無法將俄羅斯軍工業及其靈活綿密、公私協力、大量運用人頭公司和「合法掩護非法」的跨國供應網絡「歸零」。較務實的目標應該是：拉低俄羅斯武器系統的可靠度、性能和產量，以及提高俄羅斯軍備生產成本及所需時間、迫使俄羅斯不得不在相關決策忍痛妥協。

報告舉例，儘管戰車產能不減反增，俄羅斯已被迫偷工減料，並重新衡量自身需求的優先順序。「虎-M」（Tiger-M）裝甲車的化學、生物、輻射和核武防護能力已被刻意降低，以將節省下來的資源移作他用。

此外，由於自歐美及其夥伴取得部分零組件已較以往困難，俄羅斯被迫採用儘管「堪用」、卻品質較差的產品。而即便俄羅斯成功找到替代品，將替代品整合進既有或新的系統並加以驗測，也損耗時間、金錢和勞力。缺乏關鍵料件時，則往往需改變生產流程。

這些現象意味俄羅斯在戰場上因此必須付出更大成本，才能達成預期效果，或者較難確保作戰計畫成功。

舉例而言，部分重新裝修的俄羅斯坦克即使用中國或白俄羅斯製熱成像瞄準器，而不是2022年戰爭全面爆發前的法國泰雷斯（Thales）集團製品。

當俄軍於2022年開始以伊朗「見證者-136」（Shahed-136）自殺式攻擊無人機打擊烏克蘭，該無人機配備的是南韓HiTec公司於菲律賓生產的伺服馬達。在HiTec受到壓力停產後，俄方改用中國製品，這導致部分無人機還沒擊中目標即墜毀、靈敏度下降，被攔截的機率提高。

報告並提到，對早預見會被擴大制裁的俄羅斯而言，若需要的東西已到手，則即便其他國家事後出手阻斷供應網絡，俄羅斯都是贏家，且永遠可以規劃新的供應渠道。

有鑑於此，報告指出，設計和執行制裁與出口管制時，應牢記相關機制的設立不是「終點」，而僅是「起點」，不過是為對俄行動提供法律基礎。

報告呼籲，有關單位和人員應尋求先發制人、永遠比俄羅斯早一步，積極運用各方情資、結合私部門力量，並與盟友夥伴建立打擊目標共同圖像，及時給俄羅斯戰爭機器迎頭痛擊或挫傷其關鍵節點。制裁或出口管制仍應以追求具體效果為目標，而不止於「傳達政治訊息」。

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