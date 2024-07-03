消除「換拜」傳言？　彭博：民主黨7月中正式提名拜登

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）上周的辯論表現不佳，引發部分民主黨人士和選民不滿，換人選的傳言不斷湧出。不過，匿名消息人士指出，民主黨全國委員會打算在7月中正式提名拜登，消除「換拜」傳言。

根據《彭博社》報導，知情人士透露，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）打算在7月21日正式提名拜登，希望能趕在8月9日民主黨全代會前完成各項程序；來自全美的黨代表將在全代會上透過「唱名表決」方式，正式提名正副總統候選人。

事實上，俄亥俄州先前曾規定候選人的認證截止日是8月7日，但民主黨全代會8月9日才登場，所以民主黨內部才會加快提名速度，確保拜登能出現在俄亥俄州的選票上。

民主黨全國委員會通訊主任博格林（Rosemary Boeglin）表示，民主黨計畫在8月9日前就先透過視訊會議進行電子表決「唱名」程序，確保正式提名拜登，「這是因為俄亥俄州共和黨企圖將拜登排除在他們的大選選票之外。」

不過，目前俄亥俄州已頒布新法，將認證截止日延後至選前65天，但民主黨所有進程仍不會改變。外媒報導指出，盡快提名拜登的另一個目的，可能是消弭要求「換拜」的傳言，避免在全代會上出現變化。

預計民主黨平台委員會（The DNC convention’s platform committee）將於7月16日召開，規則委員會（Rules Committee）於7月19日召開，資格審查委員會（Credentials Committee）將於7月21日召開，屆時就會正式提名拜登。