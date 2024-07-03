拜登親口認了！辯論失常「差點在台上睡著」　歸咎出訪行程太累

▲ 拜登稱因6月上旬連兩次出訪行程，讓他在辯論會上表現失常。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在6月27日的首場電視辯論上多次停頓、結巴，執政能力引發質疑，就連民主黨內也出現陣前換將呼聲。如今他本人親口承認表現失常，甚至坦言「差點在台上睡著」，因為月初二度出訪海外的行程實在太過勞累。

根據《路透》，拜登2日晚間在維吉尼亞州麥克萊恩（McLean）一場競選活動上坦承，他和前總統川普的辯論會進行得並不順利，「我沒有發揮最佳狀態」，因為他在辯論會前「環遊世界幾趟，跨越大概100個時區」。

拜登透露，他沒有聽從工作人員的建議，承認這項決定「不太聰明」，結果回國後「差點在台上睡著」，「我沒有藉口推託，但這是種解釋」。

拜登6月在2周內分別訪問法國與義大利，出席G7峰會後連夜飛往洛杉磯，與前總統歐巴馬同台出席15日的募款活動，隔天返回華府，接著花6天在大衛營準備辯論。白宮官員此前將拜登表現欠佳歸咎於感冒，不過拜登在2日的造勢上未提及病況。

截至2日的Reuters/Ipsos最新民調顯示，1/3民主黨選民在辯論會後認為拜登應該退選，但若要對抗川普，沒有任何民主黨領袖優於拜登。這次民調也發現，拜登與川普都獲得4成登記選民支持，代表拜登在辯論會後並未失去優勢。