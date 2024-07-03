要綠別雙標！黃國昌：政府何時在人民聲請釋憲時　就凍結法律施行？

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨2日決議12日院會正式提案邀請總統賴清德赴立院進行國情報告，使總統府發言人郭雅慧呼籲，應等候憲法法庭判決結果，大法官尚未做出釋憲結果前不宜採取行動。立院民眾黨團總召黃國昌3日回應，希望民進黨政府不要雙標，政府何時在人民聲請釋憲時，就凍結法律施行運作？絕對沒有這種道理。

針對民眾黨12日院會提案邀賴清德國情報告，總統府喊話釋憲結果出來前不宜採取行動，未來動作為何？黃國昌3日於立院受訪時表示，賴清德去年對台灣人做得莊嚴承諾，希望賴還沒有忘記，口口聲聲說有義務要到立法院來進行國情報告、接受立委國情質詢的就是賴清德本人，沒有辦法理解為什麼在選前說一套，選上了以後完全變臉，變成另外一套。

黃國昌提及，目前《立法院職權行使法》是依賴清德公布生效的法律，既然法律生效了，台灣是一個法治國家，就依照法律所規定的程序加以進行，到目前為止，台灣並沒有創造一種法律制度，是如同總統府所宣稱，只要聲請憲法法庭解釋，就會凍結法律的生效施行。

黃國昌指出，過去非常多人民在聲請大法官解釋或憲法解釋時，行政機關該收的稅還是收、該強制執行的還是強制執行，從來沒有看過政府或行政機關在人民聲請釋憲的時候，自己認為這有爭議，便把相關行政處分凍結、行政作為完全都不予處理。

「我希望民進黨政府不要雙標。」黃國昌強調，政府什麼時候在人民聲請釋憲時，自己就主動凍結法律的施行運作？現在牽涉到賴清德要不要履行選前承諾，政府卻又突然主張「只要總統聲請（釋憲）了，相關法律不應該生效。」台灣是一個法治國家，相信台灣目前的法治狀態，絕對不是如同賴清德或總統府所宣稱的這樣，只要聲請釋憲就凍結法律、不可施行，絕對沒這種道理。