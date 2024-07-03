陳柏惟重返立法院！　「過來人身分」赴委員會分享被罷免經驗

▲前立委陳柏惟。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院內政委員會本周排審「公職人員選舉罷免法」修正案，今（3日）排定公聽會行程，也邀請曾被罷免的前立委陳柏惟到場分享，陳柏惟會前受訪時表示，今天來當事人經驗分享，從不一樣的角度來看罷免，沒必要總是看成政治鬥爭工具，事實上罷免本質跟選舉一樣，有人投票支持也有人會反對、想讓你離開，真正的民主應該是重視雙方意見，而不是利用罷免變成選後鬥爭。

對於相關提案修法，陳柏惟指出，門檻實際上是可以討論的，罷免過程中確實有一些可以補強的地方，比方說要拉到跟得票數一樣高的話，現實上就不太可能。

陳柏惟補充，歷史上罷免投票率就是他那場51%，要拉到總統大選動輒70%數字顯然不太現實，這要問院長（韓國瑜），他比較有經驗。若是有關罷免過程規則、募款困難部分，的確有精進必要。

也有媒體詢問，此次公聽會是否會變成罷免造勢場合？陳柏惟回應，沒看到什麼汽笛喇叭，還好啦！就是專家學者經驗者來分享，最後還是立院諸公還有院長做決定，希望這樣講沒有藐視國會。

對於藍營拿拆樑行動跟罷免陳柏惟做比較？陳柏惟表示，他是個人立場，現在沒有政黨組織，行政首長怠忽職守、違法濫權，跟民意代表立場相左的發表意見，不能相提並論，過去也有市議員罷免案，市議員多席次本來就是要保護少數聲音，結果也有市議員遭到罷免。

陳柏惟補充說，立委也有選區不一樣的特色跟路線差別，但行政首長帶頭請假選總統、有爭議的法律行為，本身就要有收回權力的機制，謝國樑的問題應該讓基隆人自己討論。