陸騷擾澎湖漁船「報復賴清德」？　高層：認知作戰

▲我方海巡艇向陸方海警船廣播喊話。（示意圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

澎湖籍漁船大進滿88號遭大陸海警船帶回，報載有澎湖漁民稱，此舉是對總統賴清德的一種報復。對此，海巡高層苦笑表示，海巡署第一時間派海巡艇趕往救援，並立即向海警船廣播要求釋放本國籍漁船，盡全力確保我方船隻安全，但一邊試圖救人，一邊還要回應國內媒體認知作戰的謠言混淆視聽，疲於奔命。

海巡高層說，類似狀況並非賴清德上任後才發生，過去也有漁船越界捕魚遭登檢狀況。據了解，2003年以來，中國海警船對我國漁船、民船的騷擾案例，過去伏漁季是3次，其中2次疑似不法，1次為初日號政治性登檢。不含本次在內總共6案20船。

該人士表示，除此之外，今年2月，中國海警船在金門大二膽與五通水道附近海域，強行登檢我方遊艇「初日號」約30分鐘，遊客驚嚇不已，金門海巡隊第一時間隨即前往護航，結束一場虛驚。而本案事發海域屬金門禁限制海域外，遭中國劃為領海，自6月中旬以來，中國海警船已有4次出現在該海域。

此外，該人士舉例，各國也飽受中國海警船侵擾，例如，7天前才剛剛發生中日對峙；今年6月底，中國海警船與日本海上保安廳（相當於海巡署）船隻在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙，中國海警局表示「敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件」，日方也回應，該海域的4艘中國海警船中，有2艘昨天駛向在釣魚台周邊領海進行作業的日本漁船，但「遭警告不得靠近」，並「被反覆要求駛離」。

另外，該人士補充說，中國海警局於6月15日起實施新發布的「海警機構行政執法程序規定」後，曾針對一艘開入南沙群島仁愛暗沙鄰近海域的菲律賓運補船，登臨檢查與強制驅離。中國海警指責其違反「國際海上避碰規則」、「以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方」，並稱依法對菲船隻採取「管制措施」，處置「合理合法、專業規範」。

黨政人士表示，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，多有類似強勢作為，已經引發國際各方關注與爭議，國內卻有有心人士刻意扯到兩岸關係、報復總統賴清德進行惡意連結，其心可議。