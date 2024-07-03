陸「意外」官宣新隱形戰機「殲-31B」　特寫「側彈艙」載彈量升級

記者魏有德／綜合報導

大陸軍工企業中航沈飛（瀋陽，下同）近日釋出《我們共同走過》宣傳片，片尾出現殲-31B「鶻鷹」隱形戰機，引起外界關注。據了解，「鶻鷹」為沈飛自主研發的中型五代隱型戰機，該戰機為企業自主研製，非解放軍立案項目，經過10年的研究，外界分析，「殲-31項目假使獲得成功，無疑將走出一條新路。」

▲中航沈飛自行研發的殲-31B「鶻鷹」隱形戰機。（圖／翻攝微博）

《新浪軍事》報導，畫面中，該機機身前側印有「J-31B」字樣。此外，公布畫面的《小央視頻》專門將該機機側彈艙打開的畫面進行特寫處理，標明「彈艙」。特寫畫面中，側彈艙中裝載兩枚導彈。

宣傳片中，沈飛企業將其研製的各型戰機依照型號逐一釋出，從殲-5、殲-8、殲-11到殲-15戰機，分別代表一代至四代機，片尾部份則是「五代機」鶻鷹「意外」被官宣。

值得注意的是，盤點全球現役隱形戰機，中型機配有側彈艙且可裝載兩枚彈藥的，十分罕見，證明殲-31B擁有不輸重型戰機的載彈量，從側彈艙設計來看，該型戰機在結構優化、空間利用率及發動機性能方面都有顯著的提升。

不僅如此，畫面中的「殲-31B」的側彈艙採用「單開門」設計，和解放軍空軍現役重型隱形戰機「殲-20」一致。

▲中航沈飛「鶻鷹」戰機一號機曾在航展中亮相。（圖／翻攝微博）

此外，宣傳片還特別強調，「從一代到五代，從陸基到海基」，相較於解放軍航母艦載機的適配機種，或許傳達出該型戰機有準備登上航母等大型水面艦艇的準備。

公開資訊顯示，中航沈飛是集科研、生產、試驗、試飛、服務保障為一體的大型現代化飛機製造企業，是中國航空工業集團有限公司骨幹企業之一。該公司創建於1951年6月29日，是大陸第一個五年計劃156項重點工程之一，被譽為「中國殲擊機搖籃」。