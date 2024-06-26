美軍「地獄戰略」阻陸犯台　國台辦：暴露美方為利益不惜毀台意圖

▲大陸日前舉行「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

《華盛頓郵報》日前披露，新任美國印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）提出名為「地獄景象」的戰略，計劃以數千架無人武器，造成中共「最大傷害」，爭取協防台灣的時間。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日痛批，「美國在哪裡拱火，哪裡的民眾就要遭殃。」美國的毀台計畫也暴露自身利益的意圖，立即停止在台海拱火。

朱鳳蓮強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方一些反華勢力此前炒作「毀滅台灣計劃」，現在又鼓譟將台海變成「地獄」，傳遞出十分危險的信號，充分暴露美方為維護其自身利益不惜毀滅台灣的真實意圖。

朱鳳蓮痛批，「美國在哪裡拱火，哪裡的民眾就要遭殃。」我們堅決反對任何外部勢力介入台灣問題。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局。

朱鳳蓮表示，民進黨當局為政治私利，甘當外部勢力「以台制華」的棋子，正在把台灣帶向危險境地。企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」是死路一條，只會讓台灣兵凶戰危，給台灣民眾帶來深重災禍。

美國政府近日公告，又對台軍售總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）的攻擊無人機飛彈系統，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。

對此，朱鳳蓮回應，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。民進黨當局出於政治私利，用台灣同胞血汗錢買武器，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，只會給台灣地區帶來兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重災禍。「民進黨當局應立即停止損害台灣同胞切身利益，停止危害台海和平穩定的行徑。」

朱鳳蓮說，美方一而再再而三對台售武，是想把戰火引向台灣，用心險惡。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，停止售台武器，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。