澎湖漁船遭陸海警押回福建　船東焦急：不知是否要贖金才放人　

▲我國漁船2日遭中國海警船強行登檢、帶回福建圍頭。（示意圖／達志影像）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分，遭中國海警強行登檢扣押，並遭強行帶回福建圍頭港。對此，大進滿88號船東許國文說，目前都還沒有接到對方任何通知，也不知道是要贖金才放人還是怎樣。

澎湖西嶼鄉的「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業時，突然遭2艘中國海警船靠近拍照，對方還強行登檢，最後洪姓船長以及5名外勞被押往福建圍頭港，對外通訊中斷。

海巡署表示，當下接獲洪姓船長求救，立刻調派10081艇、3505艇前往救援，但現場有多達7艘中國海警船，隨即再增派10039艇協助救援，最終基於時空因素以及為了避免升高衝突，決定停止緊追，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，要求中國方面釋放船長以及船員。

▲大進滿88號船上6人被中國海警押往福建圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

許國文說，現在船已經在福建圍頭港，還沒有接到任何通知，看對方有沒有聯絡，有聯絡的話，看是要贖金才放人還是要怎樣。

許國文表示，事發當時該海域有4、50艘船在那邊，但不知道為什麼就攔「大進滿88號」，突發性的就被帶走，沒有什麼預警，以前都沒有這種情形，頂多就是趕人，現在也只能等消息。