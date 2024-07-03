BBC主持人：我如果是拜登　會趕快謀殺川普

▲美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登與前總統川普在本次總統大選的首次辯論結束後掀起熱議，英國廣播公司（BBC）新聞節目主持人亞朗諾維奇（David Aaronovitch）1日竟然在X發布推文，「如果我是拜登，我會趕緊謀殺川普，因為他是美國安全的一大威脅。」

拜登與川普於美東時間27日（台灣時間28日）進行辯論後，高齡81的拜登因為反應一度打結，甚至出現呆滯的情況，而遭到各方質疑與勸退，甚至傳出民主黨陣營有意陣前換將。此外，美國最高法院1日裁決，川普在總統任內的公務行為享有豁免權，更讓川普陣營士氣大振，雙方氣勢就在這一來一往間扭轉。

▲BBC新聞節目主持人亞朗諾維奇推文被炎上。（圖／翻攝X）



亞朗諾維奇1日發佈貼文寫道，「如果我是拜登，我會趕緊謀殺川普，因為他是美國安全的一大威脅。」推文最後還加了主題標籤「最高法院」(#SCOTUS)。然而貼文很快就引來公眾批評，許多人勸他趕快把貼文下架，因為他的言論涉及了公開鼓吹謀殺，很可能因此惹上麻煩。

亞朗諾維奇在90分鐘後就把該則推文撤下，但又發布另一則推文，「現在有一群極右派人士認為，我對（美國）最高法院總統豁免權裁決的推文是煽動暴力，但那單純只是諷刺。我把它刪除了。沒有其他好說，這只是給了我一張標註出這個網站上一些最蠢的人的地圖而已。」

「順帶一提」，亞朗諾維奇說，若去看過這些批評他貼文的人的主題標籤、自我介紹和過去推文，「可能會得到非常有趣的結果喔」。