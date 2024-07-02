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中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船押往中國

▲▼中國海警船闖金門外海！強行登檢澎湖漁船帶回人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船強行登檢澎湖漁船，將人船押往中國。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、柯沛辰／綜合報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業，不料遭2艘中國海警船強行登檢，還將漁船押返中國，令鄰近海域數十艘澎湖漁船心驚。由於中國海警船持續跟監其他澎湖漁船，海巡署金馬澎分署獲報立即派船趕往維護。

澎湖西嶼鄉的「大進滿88號」2日晚間在金門東北角海域捕撈小館，不料2艘中國海警船突然靠近拍照，還強行登檢，最後控制漁船及洪姓船長、5名外勞一共6人押往圍頭沿海，使得對外通訊中斷。

事發地點在金門復國墩東北角海域21浬處，屬於澎湖傳統捕撈小管漁場，距離中國最近11.5海浬，多年來雙方相安無事。如今兩岸默契被打破，海巡署金馬澎分署獲報後，立即派出巡防艇趕往現場，並持續透過管道營救大進滿88號。

消息曝光後，金門當地漁民也人心惶惶。一位陳姓漁民表示，如果是在海域正常作業而遭登檢押走，這也未免太可怕，近期還是休息不要出海。

對此，金門區漁會理事長陳水義則呼籲，目前尚未接獲任何金門籍漁船的異常通報，漁會方面也尚不會有何動作，漁民仍可正常作業，勿過度反應。

▼澎湖漁船大進滿88號被控制押往圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼中國海警船闖金門外海！強行登檢澎湖漁船帶回人。（圖／記者林名揚翻攝）

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