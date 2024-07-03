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陸17歲羽球小將猝死最新影片曝　醫：得現場急救而不是搬離

年輕人猝死，不用馬上CPR ？不用立刻AED? 這是「現代的醫療」嗎？

現場直播影片： 「我怎麼：沒有看到CPR 動作、沒有看到裝置AED?」 唉！算了????，我眼力欠佳，看不淸楚！大家都幫忙我看清楚一下！????直播影片????在

黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 發佈於 2024年7月1日 星期一

▲黃軒感嘆，現場完全沒有CPR，完全沒有AED，只有亂七八糟。

記者陳俊宏／綜合報導

大陸17歲羽球天才小將張志傑不幸驟逝，他在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈厥倒地抽搐，現場未進行CPR，送醫搶救不治。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒強調，得現場急救，而不是「現場搬離」，你們以為把猝死運動員搬離球場，人家就活起來了嗎？而現場最新影片也曝光。

黃軒在臉書說，不會現場急救，只知馬上搬離球場，當然今年之後，此運動員已不在人間打球了！張志傑倒地後，教練立即進入比賽場地，但裁判示意教練不要接近球員，（裁判只有判斷球落地，不判斷猝死事件）。

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▼張志傑比賽時突倒地抽搐。（圖／翻攝微博）

▲▼中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自微博）。

黃軒表示，教練見狀只能揮手，讓救護人員趕快過來營救，大約1分鐘後，場邊救護人員才進場，2分鐘後以擔架將運動員抬離，過程中沒有進行相關急救行為，你們以為把猝死運動員搬離球場，人家就活起來了嗎？他感嘆，現場完全沒有CPR，完全沒有AED，只有亂七八糟。

黃軒強調，人人要會CPR！球員要會、裁判要會、教練要會！全球所有運動場地都要有AED；還有「現場急救」，而不是「現場搬離」，這是「專業醫療人員」的基本常識！除非那只是「搬運工人」在當救護人員了！

黃軒提到，即使是搬運工人，也要會CPR才是！人人要會CPR，且是「現場CPR」呢！只要是消耗大量體力的運動場上，就會發生運動員或選手猝死！你只會狂叫！會亂喊！你只會把運動員搬離現場，但不會急救現場嗎？太可惜了。

▼張志傑生前採訪。（圖／翻攝微博）

▲▼陸17歲羽球小將張志傑生前採訪。（圖／翻攝自微博）

黃軒呼籲，全球各地、各國沒有AED、沒有受訓的救護人員在現場，是不准開賽的，一旦開賽都是違法行為，因運動本來肯定會消耗大量體力，以及對心臟負擔很大，而運動員就會容易猝死！這些運動員都為國爭光，國家當為他們爭取寶貴的生命。

張志傑的悲劇發生後，不少網友想到，2021年歐洲盃對丹麥隊埃里克森（Christian Dannemann Eriksen）的搶救，埃里克森在沒有與任何人碰撞之下，突然倒地。

當時主裁判5秒內吹停比賽，隊醫8秒內飛奔抵達，37秒內攜帶緊急設備的醫務人員衝進場地，52秒內AED設備到場，96秒內開始對埃里克森進行心肺復甦。專業設備加上急救人員專業操作，成功挽救埃里克森性命，他也參加今年的歐洲盃。

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