中國隊亞青賽混團奪冠！帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲：你是冠軍

▲中國隊帶著張志傑隊服上台領獎。（圖／翻攝自微博／陳雨菲二點零版）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲羽球小將張志傑30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈厥倒地，送醫不治。最終中國隊以3比1擊敗韓國隊，時隔6年重奪亞青賽團體冠軍。在頒獎典禮上，全隊帶著張志傑的球衣登上頒獎台，惹球迷落淚。

據《九派新聞》報導，中國羽球名將、奧運冠軍陳雨菲也曬出這張特別的領獎照，發文懷念張志傑，寫道，「我們在一起，而你是冠軍。」

▲陳雨菲發文。（圖／翻攝自微博／陳雨菲二點零版）

根據中國羽球協會官網1日消息指出，中國青年羽球隊運動員張志傑6月30日晚在印尼日惹參加亞洲青年羽球錦標賽團體賽小組賽最後一場比賽時，在場上突然暈倒，經賽事籌備委員會醫療部門及當地醫院搶救無效，於當地時間6月30日23點20分過世。中國羽球協會對張志傑的不幸離世深表悲痛，對張志傑的家人表示最深切的慰問和哀悼。

▲▼中國羽球隊的17歲小將張志傑在賽中倒地，最終送醫不治。（圖／翻攝自微博）

據悉，陳雨菲的貼文一出，讓不少球迷直呼悲痛不已。有球迷透露，張志傑生前與陳雨菲皆為浙江隊，兩人頗有交情。

報導指出，張志傑2007年1月30日出生，熱愛羽球運動，是中國國家青年羽球隊的優秀運動員，曾獲得2023年全國青年羽毛球錦標賽乙組男子單打冠軍、男子團體冠軍，2024年全國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體冠軍，2024年荷蘭青年羽球國際賽男單冠軍。