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大陸 大陸焦點 特派現場

8天前預言17歲羽球小將死亡悲劇！PO「我是穿越者…」全網超毛　

▲羽毛球預言。（圖／翻攝自小紅書）

▲一名號稱是穿越者的網友在6月23日留下的預言成真。（圖／翻攝自小紅書）

記者鄭思楠／綜合報導

在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，大陸羽球17歲小將張志傑突然暈厥，送醫後不治身亡，得年17歲。事後，小紅書上瘋傳，一名號稱是穿越者的網友，6月23日曾留下一則預言，表示「7月1號會有一位羽毛球運動員去世」，沒想到一語成讖。

大陸17歲的天才羽球小將張志傑，30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突暈倒在地，最終因搶救無效，於當地時間6月30日23點20分去世，死訊在7月1日公布。

事後，一則留言被挖出，引爆全網討論。網友「冰緒（世一鼬）」6月23日在社群發文稱，「我是穿越者，在7月1號那天會有一位羽毛球運動員去世。」

當時，「冰緒（世一鼬）」還在留言區跟進說了一串數字，「25 67 93 73 10 09。」另外，「冰緒（世一鼬）」還説，「不，來自於印尼。」

▲羽毛球預言。（圖／翻攝自小紅書）

▲事後，該網友再度發文。（圖／翻攝自小紅書）

超準確的語言，令網友發毛，「嚇死我了，我不敢去厠所了」、「好恐怖，感覺一切都是注定的」。

不過，也有大批的網友不信，「倖存者效應，用已知的信息做一個假設，當假設錯誤，無人問津。當假設碰巧符合實際，他的一出假設將成為預知」、「他要是真穿越者早就買彩票發大財了」、「每天都有無數人在預言各種，只是有的人可以蒙對」。

「冰緒（世一鼬）」事後疑似承認亂説，只是一語成讖。該網友道歉稱，「首先，我很對不起傑哥，傑哥我真沒有想到這件事是真的，我不知該如何對你說，很抱歉，願天堂也有羽毛球。」

「冰緒（世一鼬）」跟著表示，「與我用的球拍是一樣的，對不起傑哥，真的很抱歉。」

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