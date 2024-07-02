張志傑「隊醫」未經裁判允許無法進場　世界羽聯被強烈譴責

記者廖翊慈／綜合報導

大陸17歲羽球小將張志傑30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈厥倒地，於當地時間6月30日23點20分去世。事發當下，組委會醫療團隊並未攜帶自動體外心臟去顫器（AED），也未對他施行心肺復甦術（CPR）等急救措施，引發外界譴責。

據《廣州日報》報導，張志傑倒下之後，中國隊教練第一時間衝入賽場，但是當值主裁不允許他進一步了解運動員情況，而是等待組委會醫療團隊入場。

▲張志傑比賽途中突然倒地。（圖／翻攝自微博）

報導指出，儘管亞洲羽聯和印尼羽協強調，他在不到兩分鐘的時間內，就被救護車送往醫院，但第一間醫院的車程有10分鐘，如果醫護人員並未在送院途中，進行相關搶救，黃金4分鐘就這樣流走了。

張志傑的悲劇發生後，不少網友想到，2021年歐洲盃對丹麥隊艾瑞克森的搶救。丹麥隊的埃里克森在沒有與任何人碰撞之下，突然倒地。主裁5秒內吹停比賽，隊醫8秒內飛奔抵達，37秒內攜帶緊急設備的醫務人員衝進場地，52秒內AED設備到場，96秒內開始對埃里克森進行心肺復甦。專業的設備加上急救人員專業的操作，成功挽救了艾瑞克森的性命，他也參加了今年的歐洲盃。

▲張志傑生前最後訪談畫面。（圖／翻攝自微博）

不少專業人士根據張志傑倒下的比賽影片判斷，較大可能為心因性猝死。浙大二院急診科醫生盧驍認為，這麼年輕的運動員猝死，猝死前有明顯抽搐，急救的關鍵就是醫療人員或者旁人第一時間判斷情況並且現場心肺復甦，使用AED，而不是把患者放到擔架上抬走，「如果患者一邊復甦一邊送醫院急救，還是有不小的機率能夠搶救回來。」

▲中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

廣東省羽球隊隊醫莊珂圳透露，目前羽球的國際賽事和國內賽事均由組委會配備醫療團隊，「如果運動員在比賽中出現任何狀況，是醫療團隊入場救治，隊醫是不被允許進場。」

據悉，世界羽聯對於醫療團隊在未經裁判允許的情況下不得入場的規則被外界強烈譴責。印尼羽協向世界羽聯提交書面申請，請求修訂規則，讓運動員能夠第一時間得到救治。