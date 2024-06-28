臺東縣7月1日起自帶環保杯　48hrs可享50枚臺東金幣回饋

▲自備環保杯加碼臺東金幣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府為落實慢經濟政策，配合自7月1日起施行新的減塑政策，並為鼓勵民眾「自備環保」減少一次用塑膠杯使用，只要是TTPush會員透過APP綁定環保杯後，除了能獲得店家提供的5元折扣優惠外，臺東縣政府再加碼50枚臺東金幣做為獎勵減塑愛地球。

TTPush多家特約飲料店除響應政府的減塑政策外，更積極參與這次金幣活動，包括叮哥茶飲（東方大鎮店、商校店、中興店、屈臣氏店）、艾蘭哥爾藝文咖啡館、多那之咖啡台東旗艦店、鶴茶樓台東中華店、麻古茶坊台東大同店及Cama咖啡台東鐵花村店等9家，以及全臺東的71家7-ELEVEN統一超商，皆參與TTPush自帶環保杯優惠活動，縣府預估每年可以省下約1523萬個一次用塑膠杯，換算下來可減少約180萬4840kg的碳排放量。

TTPush會員只要透過財政部電子發票整合服務平台完成手機條碼申請，並在飲料消費時掃描QR碼以累積獎勵，48小時內獲得自動回饋的臺東金幣50枚。此外，TTPush 鼓勵消費者使用雲端發票，不僅可以減少紙張使用還可增加中獎機會，共同推動環保永續發展。

臺東縣政府積極推動慢經濟政策，對於維護民眾健康及環境永續等不遺餘力，今年更期待民眾一起配合減少塑膠的使用，共同嚮應全球2024年地球日的主題「Planet vs. Plastics | 地球與塑膠」，呼籲 所有人團結起來為了人類與地球的健康終結塑膠，以 2040 年將塑膠產量減少60%，最終留給下一代一個零塑膠的未來為目標。