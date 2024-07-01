台東今起飲料店不得提供塑膠一次性飲料杯　首日抽查結果曝

▲1日起臺東飲料店不得提供塑膠一次性飲料杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動垃圾源頭減量，1日起臺東縣所有連鎖及非連鎖飲料店均不得提供塑膠一次性飲料杯(包括生物可分解塑膠，如PLA杯等)，新法規上路首日，環保局郭建成局長帶隊至縣內飲料店進行稽查，皆符合規定，臺東縣環保局呼籲業者善盡環境責任，落實減塑政策，如違反可依廢棄物清理法裁處最高6000元，同時鼓勵民眾自備環保杯購買飲料，可享5元優惠，共同為臺東更美好的未來努力。

縣府表示，臺東擁有全國最佳空氣品質和自然環境，但隨著全球暖化和氣候變遷日益嚴重，極端氣候頻現，減輕環境負擔應即刻行動，此次透過環境部「一次性飲料杯限制使用對象及實施方式」規範飲料店不得提供塑膠一次性飲料杯，以減少塑膠製品對環境的影響，呼籲業者配合限塑政策，讓臺東更永續更美好。

環保局指出，臺東縣飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯政策自112年8月15日公告後，為確保業者了解此項政策規定及實施期程，特派員逐店宣導，今日政策正式上路實施，由環保局長郭建成帶隊至轄內飲料店稽查，並向業者提醒相關法規注意事項，檢視業者是否配合禁用塑膠一次用飲料杯措施，後續環保局將持續派員稽查。

環保局進一步說明，自113年1月1日起已派員逐一至列管連鎖及非連鎖飲料店等291家飲料店宣導，今日法規上路，環保局派員至飲料店稽查，皆符合規定。另再次呼籲業者，配合汰換塑膠一次用飲料杯，若經查獲違反規定者，將依廢棄物清理法第51條第3項規定，裁處1200元以上6000元以下，也鼓勵民眾自備環保杯到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場購買飲料，可享至少5元差價，全民共同力行減廢生活，打造淨零宜居城市。