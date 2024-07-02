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陳亭妃爭取新營東山路平交道道路擴寬改善　 國土署生活圈道路支應

▲立委陳亭妃與交通部長李孟諺開會進行經費協調，確認東山路平交道南北兩側平面道路拓寬屬都市計畫內道路，可以納入生活圈道路交通系統建設計畫辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃與交通部長李孟諺開會進行經費協調，確認東山路平交道南北兩側平面道路拓寬屬都市計畫內道路，可以納入生活圈道路交通系統建設計畫辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嚴重困擾地方多年的台南新營區東山路上平交道南北兩側平面道路，該路段台1線及市區道路開元路交叉處，上下班尖峰時段每逢火車通行時，經常造成車輛擁塞且事故頻傳。

立委陳亭妃接到議員與當地多位里長陳情反映此一問題，隨即於2024年3月、4月邀集交通部、台灣鐵路公司、台南市政府交通局、台南市工務局等單位到現場會勘，並於6月13日在立法院交通委員會質詢交通部長，並且與交通部長李孟諺進一步會商經費來源，也確定由內政部國土署的生活圈道路經費來匡列，爲求慎重起見，正式發文詢問國土署確認，也正式請工務局向內政部國土署提出申請，以儘快解決地方多年交通壅塞的問題。

▲立委陳亭妃與交通部長李孟諺開會進行經費協調，確認東山路平交道南北兩側平面道路拓寬屬都市計畫內道路，可以納入生活圈道路交通系統建設計畫辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃表示經由數次會勘了解問題之後，由於改善計畫涉及中央地方多個單位，且經費高達1.5億元﹔立委陳亭妃除了6月13日質詢交通部長，也立即與交通部長李孟諺開會進行經費協調，確認東山路平交道南北兩側平面道路拓寬屬都市計畫內道路，可以納入生活圈道路交通系統建設計畫辦理。

立委陳亭妃爲了慎重起見，也立即正式行文內政部國土管理署，要求盡速協助將本案納入生活圈計畫並編列預算經費以解決地方交通壅塞問題。6月24日內政部國土管理署也正式回覆，東山路平交道南北兩側平面道路拓寬請台南市政府向內政部國土署申請辦理。

▲立委陳亭妃與交通部長李孟諺開會進行經費協調，確認東山路平交道南北兩側平面道路拓寬屬都市計畫內道路，可以納入生活圈道路交通系統建設計畫辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃希望台南市工務局針對東山路申請完成平交道兩側道路拓寬需要都市計劃變更的部份儘速提出變更，因為必須等到都市計劃變更完成才能提報內政部國土管理署申請生活圈道路相關經費，時間分秒必爭，市政府必須縮短所有相關的行政程序，才能解決地方交通壅塞問題。

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