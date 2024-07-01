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陳亭妃邀請經濟部長郭智輝　與台南產業暢談AI轉型　

▲立委陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝等部會首長與台南各產業界共同參與座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝等部會首長與台南各產業界共同參與座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃為提升台南在地產業發展不遺餘力，自4月底邀請前經濟部長王美花與台南地區各管理園區、工業區進行綜合座談，傾聽中小企業心聲，也另外安排台南市商業總會與經濟部長座談之外。

接續520賴政府上任之後，馬不停蹄，同時身為立法院經濟委員會成員及民進黨團經濟政策小組召集人的陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝、產業發展署署長楊志清、產業園區管理局局長楊伯耕、國發會副主委詹方冠、數位部數位產業署副署長林俊秀、國科會南科管理局局長蘇振綱、教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰等部會首長與台南各產業界共同參與座談，針對「AI產業在台南，政府如何協助企業轉型？」和所有工業區代表及企業現場交流意見。會中決議，1日立法院經濟委員會考察行程請與會機關就與會人員所提問題做成書面紀錄，並請相關機關於一星期內函送參加考察委員辦公室並副知經濟委員會。

▲立委陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝等部會首長與台南各產業界共同參與座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，台南市產業園區開發綿密且成熟，是南台灣產業命脈，同時也是台灣接軌全球的重要經濟基礎。尤其，台南有許多隱形產業沒有受到政府重視，卻一直都在默默耕耘，甚至得到各個產業界的冠軍，如今都面臨到減碳、智能化轉型的困境。然而，台南在地的傳統產業經常因為資訊落後，對於政府相關政策、專案、補助的推動都比北部縣市、甚至高雄市都慢了好幾步。

▲立委陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝等部會首長與台南各產業界共同參與座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

總統賴清德上任後，更拋出「五大信賴產業」，將扶持半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊等產業，讓台灣成為「經濟日不落國」。其中，AI人工智慧將「促進產業AI化、AI產業化」，為了讓政府資訊推廣不要產生落差，務求政策無縫接軌，特別邀請經濟部部長郭智輝及相關部會首長南下，直接就政府目前最新AI產業推動策略進行簡報，並傾聽傳統產業所遭遇的困難，回饋給現在的執政團隊作為未來施政調整的參考依據。

郭智輝表示，因為自己和台下的夥伴們一樣來自於民間產業界，對於企業所需包含水、電、土地以及人才的感受相當深刻，未來AI產業應用公司、數據及研發中心等可望設在台南，傳統產業AI化之後，相關人才培訓，尤其針對應用工程師，必定是需才孔亟。他建議企業應從現在就開始進行人才保衛戰，並提出三大觀念，包含主動為員工加薪、成立企業自身的托嬰中心、建造員工宿舍以提供居住等，同時期許台南傳統產業面對AI人工智慧浪潮，能逐步穩定轉型。

▲立委陳亭妃，1日立即安排立法院經濟委員會南下，特別邀請新任經濟部部長郭智輝等部會首長與台南各產業界共同參與座談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會中，國發會除簡報AI產業推動策略，也提出國發基金擴大投資力道的相關措施；經濟部指出，數位化程度將是導入AI的關鍵；南科局針對南科AI產業鏈及優勢提出說明；數位產業署則著重AI人才培育計畫；教育部也為產學合作共育 AI 人才提出努力。而與會的工業區代表及相關企業也提出自身在實際執行上面臨的困難，包含薪資結構導致固定成本增加，形成經營者的困境、產官學務求滾動式更新、服務業的AI導入機制、政府提供基本辦公室AI導入SOP、借鏡日本提供更細緻的AI系統服務補助等等，都正式做成書面紀錄，並請相關機關於一星期內函送參加考察委員辦公室並副知經濟委員會，未來也會登錄於立法院正式文書公報。

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