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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首批五星飯店「長城飯店」曾接待雷根、老布希　停業半年現狀曝

記者魏有德／綜合報導

1985年正式對外營業的北京長城飯店鄰近中央商務區和使館區，在1991年成為北京首批五星級飯店，也是業界公認全中國首間應用玻璃帷幕設計的建築。長城飯店曾先後接待時任美國總統雷根、老布希，也是周杰倫電影《頭文字D》的贊助商簽約會舉行地點，不過，近年卻傳出客源陸續減少，在2023年底悄然暫停營業。

▲北京長城飯店悄然停業已半年。（圖／翻攝新黃河客戶端）

▲北京長城飯店悄然停業已半年之久。（圖／翻攝新黃河客戶端，下同）

《北京青年報》報導，6月30日，記者走訪現場看到，酒店門前擺放有「暫停服務」的黃色提示牌。長城飯店留守工作人員確認，確實於2023年年底停業了，目前已有半年，何時重新營業暫不得而知。

從長城飯店外觀觀察，宴會廳和飯店大廳的兩處入口大門緊閉，顯得非常冷清，玻璃門可以見到內部還有穿便服的人員坐在裡面，也有身穿制服的工作人員從進出。至於最具特色的玻璃幕牆依舊，宴會廳也被茂密的植物覆蓋，黃色的槐花鋪滿車庫入口，卻無人清掃。

▲北京長城飯店悄然停業已半年。（圖／翻攝新黃河客戶端）

一名長城飯店內部值班人員表示，長城飯店半年前已經停業，不少設備處於停運狀態，為防發生意外，不允許外人進入，但飯店有工作人員負責維護和保養設備，「飯店倒閉不了，要等通知。」

據了解，長城飯店曾冠絕北京於一時，作為大陸首批五星級飯店，擁有當年北京最高的旋轉餐廳，曾有中式庭院式的西餐廳和粵菜、川菜等多風格餐飲，從開業至今曾兩次大修，當時，不僅餐飲價格偏高，一個晚上的住宿相當於普通職工幾個月的薪水，房間仍然供不應求。

▲北京長城飯店悄然停業已半年。（圖／翻攝新黃河客戶端）

外界對於長城飯店停業的原因眾說紛紜，不過，旅遊酒店行業高級經濟師趙煥焱表示，長城飯店的停業顯然是業主艱難的選擇，「更新改造需要大量投入，現在的設施難以勝任營業。」

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