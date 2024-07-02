吳思瑤還原請客始末　反擊徐巧芯「想用炸雞轉移詐騙案」

▲吳思瑤（右一）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨包括徐巧芯在內5名立委1日於捷運石牌站外宣講國會改革，由於位在民進黨立委吳思瑤選區，也被視為罷免綠委起手式。儘管藍委來勢洶洶，吳思瑤仍喊要作東請吃在地美食，卻遭徐巧芯指控最後還是他們自己付錢。對此，吳思瑤還原當天狀況，並嗆徐巧芯想用炸雞轉移詐騙案。

吳思瑤說，徐巧芯恐怕是急了 ，她應當是知道家人詐騙案會成為焦點，所以想用吃炸雞拗她當操作，但社會關心的是詐騙案，並不關心吵鬧吃炸雞。

吳思瑤表示，請客是開心的事，北投天母人非常大器，就算知道國民黨來宣講不會講好話，恐怕是抹黑，但作為東道主，如果他們願意，周邊有美食推薦他們，她也樂意請客買單，這是她的一番美意，但北投歡迎好客人，拒絕奧客。她下午說要歡迎他們，但發生意外，藍營活動宣講還沒開始，就有人跑到店家說要30份豆花，不知道他們那麼急，指名吳思瑤付錢，「我助理火速騎車買單，我服務處就在旁邊，沒想到這位仁兄不知去向，所以我們知道他們要吃30人份，我們馬上預付豆花、果汁、炸雞，今天也會買鍋貼，只要在週五前都可以到這裡吃，我已經買單預付。」

吳思瑤強調，事實就是如此，真沒設想到徐巧芯是宣講前提早到要買吃的，但自己也很有誠意付費，可是立委對於小商家惡意錄音，為難店家，干擾別人，還把錄音檔公開，非常欠缺道德，大家都做生意，徐巧芯不是早餐店女兒嗎？你應該了解，設局陷害吳思瑤沒關係，但為難小攤商，她要抗議，欺負他們大可不避。

吳思瑤也說明，她4點多快5點說要請客，因為知道國民黨是5點30分宣講，她的團隊也差不多要在那個時間去各個店家，大家都分工好了，真的沒想到藍營宣講前先去，原本設定6、7點會有人，6點多也去店家打理過。