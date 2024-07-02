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砸3.5億推在宅急症照護！賴清德化身醫師　視訊患者阿伯感動落淚

▲▼賴清德總統透過遠距診療平台關懷問候長者。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院示範在宅醫療，賴清德總統特別問候接受遠端照護的機構住民長者，讓長者一度激動落淚。（圖／亞東醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

健保在今年下半年挹注3.5億元，從7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，行動不便的失能民眾及照護機構住民，在家或照護機構內也能接受感染急症治療，首半年約5千名患者受惠。賴清德總統今（2）日前往亞東醫院視察試辦情形，在院方演練在宅急症照護情況，與個案「阿華伯」視訊看診時，賴清德瞬間化身「賴醫師」表達關心，詢問視訊診療感想，讓阿華伯不斷比讚，感動拭淚。

賴清德總統今日在衛福部部長邱泰源及衛福部健保署署長石崇良的陪同下，至亞東醫院瞭解「在宅急症照護試辦計畫」服務推動情形。

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石崇良說明，7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療病患，可以留在家或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，使民眾不必到醫院住院也能接受良好照護。

▲▼衛福部推動在宅急症照護計畫，賴清德總統在衛福部長邱泰源、健保署長石崇良陪同下到亞東醫院視察。（圖／記者洪巧藍攝）

▲賴清德總統到亞東醫院視察在宅急症照護計畫時致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

賴清德致詞時分享住院醫師時代的故事，他當時在地方電台主持健康節目、還去社區做義診，所以在台南小有名氣，他的門診三不五時就有臥病已久的病人，因為家屬想要家人有更好的醫療而來，但是在鄉下這種臥床病患要出門不簡單，交通還是另一回事，常常是得把門拆掉，才有辦法出來，那時他就在想「真的一定要來醫院嗎？沒有辦法來家裡幫忙嗎？」 

賴清德在新北市萬里區長大，當地醫療資源不足，常有醫生寄藥包、或到村子診療，家裡有人生病，開業醫師會來家裡幫忙看，所以他非常希望政府整合公私部門力量推動居家醫療，因此衛福部7月1日宣布推動在宅急症照顧示範計畫，達到台灣醫療服務里程碑，通訊診療辦法同樣從昨日起實施。

收案對象部分，石崇良表示，可以分三大類，包含「居家整合計畫」收案8萬人，「照護機構住民」約12萬人，兩類目標對象約20萬人，另其他失能、行動不便個案前往急診時，如果經過評估也可以納入返家治療。以過去住院情況、80%屬於急性感染問題、國外經驗推估，政策上路後一年約有1萬人次可以接受服務，但因為計畫從下半年開始，預估受惠人數約 5,400 人，健保挹注 3.5 億元。

▲▼衛福部推動在宅急症照護計畫，賴清德總統在衛福部長邱泰源、健保署長石崇良陪同下到亞東醫院視察。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部7/1起實施在宅急症照護試辦計畫，賴清德總統特別至亞東醫院視察推動情況。（圖／記者洪巧藍攝）

賴清德也提到，計畫中他看到一點很棒的，列入居家急症照護患者有「綠色通道」，如果真的因為投藥、點滴無效，醫院一定有病床，不用經過門診、急診、立委拜託；另外對於醫療團隊有獎勵措施，服務改包裹式給付，醫療團隊服務很好，節省下來醫療費用回饋給醫療團隊。

賴清德說：「我敢這樣講，像台灣這種整合性的服務，應該其他的國家也很少有辦法做到，我們應該已經走在前面，一定要繼續把握，越做越好！」

賴清德表示，自己是醫界的一份子，擔任總統希望有別以往歷任的總統，可以為國人多做一些事情，就是國人健康，希望結合醫界、社會各界，打造健康台灣， 讓國人更健康，然後讓國家更強，讓世界擁抱台灣。

▲▼7/1起實施「在宅急症照護試辦計畫」，照護模式一覽。（圖／健保署提供）

▲7月1日起實施「在宅急症照護試辦計畫」，照護模式一覽。（圖／健保署提供）

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