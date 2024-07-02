隱匿「松山之亂」偽報工作紀錄：無異常　北市4警獲緩起訴

▲前中崙派出所副所長顏敏森坦承要值班警員對松山之亂「簡單處理」。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警察局松山分局在3年前，爆發黑衣人闖入中崙派出所大鬧砸毀電腦風波，值勤員警涉嫌造假工作紀錄隱瞞真相，經監察院調查函送偵辦，前中崙所值班副所長顏敏森坦承，要求警員「簡單處理」，在工作紀錄簿中點選「無異常」，台北地檢署2日以顏等4警自白犯罪，且96秒就排除危害等理由，依偽造文書罪嫌處分4人緩起訴處分。

前松山分局督察組教官楊忠蒞，2021年4月16日凌晨酒後返回駐地時，為制止路邊喧譁的年輕人喧嘩，出聲喝斥並罵髒話，有四海幫背景的徐權等10人要找楊忠蒞理論，楊忠蒞衝回中崙派出所，搭電梯直上8樓寢室休息，一群黑衣人跟進警局大聲咆哮，徐權還拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕。

當時值班警員蕭育宏、備勤警員陳志勇、楊育陞制止無效，值班副所長顏敏森上前扣住徐權脖子，架到牆邊安撫，其他3名警員也分別阻攔相關黑衣人進一步深入派出所，整個過程約96秒，徐權等10人全部退出中崙所外。

▲徐權闖進派出所拿起椅子砸壞警用公務電腦。（資料照／記者張君豪翻攝）

全案直到4月20日，有匿民網友在臉書「靠北警察」爆料黑衣人大鬧警局，北檢介入調查後，將鬧事的徐權依毀損公物罪起訴，並經法院判刑6月確定，時任中崙所長許書桓、巡佐傅榮光涉嫌滅證，被檢察官處分緩起訴，當時副所長顏敏森所涉縱放人犯部分不起訴。

不過全案經檢察院調查後，認為值班的4名警員都有偽造公文紀錄的犯罪嫌疑，函送北檢另案進行偵辦，檢察官調查後，警員蕭育宏、陳志勇、蕭育陞在當天交班前，在電子化管理系統的「員警工作紀錄簿」點選「無異常」，並經值班主管顏敏森簽名，使得這起派出所遭闖入的重大滋擾事件遭隱匿。

▲前松山分局督察教官楊忠蒞酒後喝斥喧嘩的路人，引爆黑衣人闖警局的松山之亂 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官考量，顏敏森等人在黑衣人闖入派出所事件中，戮力維護機關安全，短時間內排除緊急危害，未造成機關駐地進一步風險，所犯情節不嚴重且自白犯罪有悔意，因此給予緩起訴處分1年，其中顏需繳庫5萬元，另3警各繳庫3萬元。至於監察院另外告發4人職務報到造假部分，因職務報告只是當事人的意見陳述，屬於私文書，因此以不構成公務員登載不實公文書罪，處分不起訴。