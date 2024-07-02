　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隱匿「松山之亂」偽報工作紀錄：無異常　北市4警獲緩起訴

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前中崙派出所副所長顏敏森坦承要值班警員對松山之亂「簡單處理」。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警察局松山分局在3年前，爆發黑衣人闖入中崙派出所大鬧砸毀電腦風波，值勤員警涉嫌造假工作紀錄隱瞞真相，經監察院調查函送偵辦，前中崙所值班副所長顏敏森坦承，要求警員「簡單處理」，在工作紀錄簿中點選「無異常」，台北地檢署2日以顏等4警自白犯罪，且96秒就排除危害等理由，依偽造文書罪嫌處分4人緩起訴處分。

前松山分局督察組教官楊忠蒞，2021年4月16日凌晨酒後返回駐地時，為制止路邊喧譁的年輕人喧嘩，出聲喝斥並罵髒話，有四海幫背景的徐權等10人要找楊忠蒞理論，楊忠蒞衝回中崙派出所，搭電梯直上8樓寢室休息，一群黑衣人跟進警局大聲咆哮，徐權還拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕。

當時值班警員蕭育宏、備勤警員陳志勇、楊育陞制止無效，值班副所長顏敏森上前扣住徐權脖子，架到牆邊安撫，其他3名警員也分別阻攔相關黑衣人進一步深入派出所，整個過程約96秒，徐權等10人全部退出中崙所外。

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐權闖進派出所拿起椅子砸壞警用公務電腦。（資料照／記者張君豪翻攝）

全案直到4月20日，有匿民網友在臉書「靠北警察」爆料黑衣人大鬧警局，北檢介入調查後，將鬧事的徐權依毀損公物罪起訴，並經法院判刑6月確定，時任中崙所長許書桓、巡佐傅榮光涉嫌滅證，被檢察官處分緩起訴，當時副所長顏敏森所涉縱放人犯部分不起訴。

不過全案經檢察院調查後，認為值班的4名警員都有偽造公文紀錄的犯罪嫌疑，函送北檢另案進行偵辦，檢察官調查後，警員蕭育宏、陳志勇、蕭育陞在當天交班前，在電子化管理系統的「員警工作紀錄簿」點選「無異常」，並經值班主管顏敏森簽名，使得這起派出所遭闖入的重大滋擾事件遭隱匿。

▲▼ 台北地檢署傳喚松山分局教官楊忠蒞 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前松山分局督察教官楊忠蒞酒後喝斥喧嘩的路人，引爆黑衣人闖警局的松山之亂 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官考量，顏敏森等人在黑衣人闖入派出所事件中，戮力維護機關安全，短時間內排除緊急危害，未造成機關駐地進一步風險，所犯情節不嚴重且自白犯罪有悔意，因此給予緩起訴處分1年，其中顏需繳庫5萬元，另3警各繳庫3萬元。至於監察院另外告發4人職務報到造假部分，因職務報告只是當事人的意見陳述，屬於私文書，因此以不構成公務員登載不實公文書罪，處分不起訴。

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

小S演動力火車MV「激情床戲」引熱議　男主角超狂身份曝光！

「飛越魔獸的男人」旅日歸來　台鋼獵鷹宣布劉駿霆歸隊

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村宣布「停止上班上課」

賓士E200衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

賓士E200哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

更多熱門

相關新聞

5億高中生配偶嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

5億高中生配偶嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

眾所矚目的5億高中生案，賴姓高中生的配偶、地政士助理夏朝源遭地院認定，為龐大的財產利益，與賴生偽造文書假結婚，加上犯後態度不佳，重判夏1年6月徒刑，不得易科罰金。實際上，夏男不僅一路不認罪，且過往開庭都由律師代為發言，但最後兩次一改常態，火力全開，庭上態度不耐煩，還數度嗆聲審判長「你講這個很好笑」、「判我有罪不厚道」等，《東森新媒體ETtoday》整理出夏男過往嗆爆審判長的5段說詞如下：

五億高中生案宣判！5大焦點一次看

五億高中生案宣判！5大焦點一次看

5億高中生案　配偶涉偽造文書今宣判

5億高中生案　配偶涉偽造文書今宣判

1歲剴剴被虐死　檢秘訊兒福女社工

1歲剴剴被虐死　檢秘訊兒福女社工

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

關鍵字：

松山之亂中崙派出所工作紀錄職務報告偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面