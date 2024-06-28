5億高中生配偶夏朝源嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

▲眾所矚目的5億高中生案，賴姓高中生的配偶、地政士助理夏朝源被依偽造文書判刑1年6個月徒刑，不得易科罰金。（圖／資料照片）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

眾所矚目的5億高中生案，賴姓高中生的配偶、地政士助理夏朝源遭地院認定，為龐大的財產利益，與賴生偽造文書假結婚，加上犯後態度不佳，重判夏1年6月徒刑，不得易科罰金。實際上，夏男不僅一路不認罪，且過往開庭都由律師代為發言，但最後兩次一改常態，火力全開，庭上態度不耐煩，還數度嗆聲審判長「你講這個很好笑」、「判我有罪不厚道」等，《東森新媒體ETtoday》整理出夏男過往嗆爆審判長的5段說詞如下：

1. 夏朝源對於審判長在法庭稱賴姓高中生為「被害少年」不滿，對於審判長詢問細節，夏男不耐煩反嗆「去年5月的事現在問我，不知道！」

2. 夏朝源嗆審判長「如果賴生沒死也會是被告，我若被判有罪，等於賴生也有罪」，砲轟要用別人的眼光來看同婚，「判我有罪不厚道」。

3. 夏朝源認為同性婚本來就是少數，他和賴男怕家人反對才自己作主，若遭判有罪是「迫於輿論的判決」、嗆審判長「正義不應建立在別人的不正義上。」

4. 審判長曾問夏朝源與賴生互動、結婚過程，夏男反嗆「妳的問題跟檢察官問一模一樣」。

5. 夏朝源曾被問到為何要幫賴生管理財務？夏男嗆審判長「你講這個很好笑」。

▲5億高中生案，台中地院庭長李進清直言，夏男濫用婚姻制度，犯後態度不佳，覬覦賴生龐大的財產利益，與賴生偽造文書假結婚。（圖／記者游瓊華攝）

台中地院今天一審宣判，認為夏朝源犯後矢口否認犯行，飾詞狡辯，態度不佳，毫無悔意，利用涉世未深、未成年的賴小弟痛失親人、又面臨被賴嬤趕出家門、亟欲解決家族爭產問題等不安全感，用話術邀集賴小弟偽造文書假結婚。

法院認為，夏朝源主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，且其辦理假結婚之行為，背後牽涉賴小弟名下龐大的財產利益，其犯罪手段明顯悖離一般人民之道德感情，並嚴重侵害及濫用婚姻制度，犯罪情節重大，從重量刑，判處有期徒刑1年6月，不得易科罰金。