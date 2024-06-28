5億高中生命案同婚配偶夏男涉偽造文書　今日一審宣判

記者黃翊婷／綜合報導

台中5億高中生墜樓命案，死者賴姓高中生的配偶夏姓男子在事件發生之後曾被指控涉犯殺人罪，但因為部分證據不足，檢方予以處分不起訴。後來夏男被指控涉嫌假結婚、偽造文書，科刑辯論於上個月終結，他拒絕認罪，一審結果將在今日（28日）上午11點於台中地院進行宣判。

▲夏男（藍衣者）認為外界的批評都是莫須有的。（資料照／記者許權毅攝）

回顧事件經過，賴姓高中生家庭背景複雜，生父是他名義上的阿公，由於他的阿公坐擁台中北屯區大量土地，傳聞他繼承5億遺產，沒想到阿公離世不久，他就在2023年5月4日離奇死亡，引發社會各界關注。

事發之前，夏男與賴生前往戶政事務所登記同性結婚，接著兩人回到夏男的住處，過沒多久，賴生就被發現倒臥在1樓。當時檢警深入調查，在該大樓10樓的陽台欄杆發現賴生的相關跡證，因而推斷他是從10樓墜落死亡。

▲賴生（左）與夏男（右）是否真的有意結婚，各界看法不一。（合成圖／ETtoday資料照）

台中地檢署在同年6月21日召開偵結記者會，表示夏男及其父親沒有直接殺人證據，予以不起訴處分。不過，檢方同時也認定夏男跟賴生的婚姻無效，夏男涉嫌假結婚、偽造文書；案件在同年8月7日首度開庭，當時夏男否認犯罪，今年1月再度開庭，他依舊維持原來的說法，否認假結婚。

▲賴母（粉色外套者）出庭作證，強調兒子喜歡的是異性。（資料照／記者許權毅攝）

該案在今年5月3日科刑辯論終結，夏男表示，他們是「基於共同經營生活」才會決定結婚，他沒有說過賴生是輕生，「我看到他在1樓躺在地上，聽警衛說有聲音，才認為有可能是從10樓墜下」，外界的批評都是莫須有、文字獄。

夏男甚至說出，如果賴生沒有死，賴生也會是被告。夏男強調，兩人明明是以正常方式走入婚姻，如果要這樣判罪，那麼這只是一個迫於輿論的判決，不是尊重人的意識，「為何說我不是（同性戀）我就不行同婚？不知道這些主觀感受是哪來的。如果知道他會墜樓，我還可能會跟他結婚嗎？並且是在我的新家中。」

5億高中生命案疑點重重，夏男是否有偽造文書嫌疑、婚姻是否合法，關係到財產繼承等後續問題，各界對此案也都很關注。台中地院將在今日（28日）上午11點於進行一審宣判。