　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生命案同婚配偶夏男涉偽造文書　今日一審宣判

記者黃翊婷／綜合報導

台中5億高中生墜樓命案，死者賴姓高中生的配偶夏姓男子在事件發生之後曾被指控涉犯殺人罪，但因為部分證據不足，檢方予以處分不起訴。後來夏男被指控涉嫌假結婚、偽造文書，科刑辯論於上個月終結，他拒絕認罪，一審結果將在今日（28日）上午11點於台中地院進行宣判。

▲▼5億高中生,夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲夏男（藍衣者）認為外界的批評都是莫須有的。（資料照／記者許權毅攝）

回顧事件經過，賴姓高中生家庭背景複雜，生父是他名義上的阿公，由於他的阿公坐擁台中北屯區大量土地，傳聞他繼承5億遺產，沒想到阿公離世不久，他就在2023年5月4日離奇死亡，引發社會各界關注。

事發之前，夏男與賴生前往戶政事務所登記同性結婚，接著兩人回到夏男的住處，過沒多久，賴生就被發現倒臥在1樓。當時檢警深入調查，在該大樓10樓的陽台欄杆發現賴生的相關跡證，因而推斷他是從10樓墜落死亡。

▲5億高中生。（圖／ETtoday合成照）

▲賴生（左）與夏男（右）是否真的有意結婚，各界看法不一。（合成圖／ETtoday資料照）

台中地檢署在同年6月21日召開偵結記者會，表示夏男及其父親沒有直接殺人證據，予以不起訴處分。不過，檢方同時也認定夏男跟賴生的婚姻無效，夏男涉嫌假結婚、偽造文書；案件在同年8月7日首度開庭，當時夏男否認犯罪，今年1月再度開庭，他依舊維持原來的說法，否認假結婚。

▲▼5億高中生,許哲維,賴母。（圖／記者許權毅攝）

▲賴母（粉色外套者）出庭作證，強調兒子喜歡的是異性。（資料照／記者許權毅攝）

該案在今年5月3日科刑辯論終結，夏男表示，他們是「基於共同經營生活」才會決定結婚，他沒有說過賴生是輕生，「我看到他在1樓躺在地上，聽警衛說有聲音，才認為有可能是從10樓墜下」，外界的批評都是莫須有、文字獄。

夏男甚至說出，如果賴生沒有死，賴生也會是被告。夏男強調，兩人明明是以正常方式走入婚姻，如果要這樣判罪，那麼這只是一個迫於輿論的判決，不是尊重人的意識，「為何說我不是（同性戀）我就不行同婚？不知道這些主觀感受是哪來的。如果知道他會墜樓，我還可能會跟他結婚嗎？並且是在我的新家中。」

5億高中生命案疑點重重，夏男是否有偽造文書嫌疑、婚姻是否合法，關係到財產繼承等後續問題，各界對此案也都很關注。台中地院將在今日（28日）上午11點於進行一審宣判。

ET快訊
快訊／拜登、川普睽違4年再交鋒！　首場電視辯論登場
星巴克5款星冰樂今買一送一！限時8小時
魚鷹空中對決直升機！　螺旋槳「連斬分屍」恐怖影片曝
獨／皇池偷拍主嫌起底！　DIY偷拍器橫行東區
蕭敬騰霸氣包下「大樓螢幕」放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️
川普、拜登辯論將登場！　專家預測總統大選「贏家」是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫還沒離婚被搭訕　「約吃飯」慘賠40萬元

赴苗栗訪友！台中男入夜「受困漆黑竹林」　驚恐報案求救

議員控妻曖昧分局長　「副主席娶副主席」2大世家13年佳話破滅

新竹傳幼兒園虐童！惡師踢肚尺打手　孩委屈：爸爸我洗澡臉好痛

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

5億高中生命案同婚配偶夏男涉偽造文書　今日一審宣判

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬修繕費誰出各說各話　寵物店女兒繼承父願、2樓仍拒簽同意書

三重婦去龍山寺拜拜坐錯公車　子女「報失蹤」才知母遭水泥車輾斃

澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

林襄單身中認「我個性有問題」

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

人夫還沒離婚被搭訕　「約吃飯」慘賠40萬元

赴苗栗訪友！台中男入夜「受困漆黑竹林」　驚恐報案求救

議員控妻曖昧分局長　「副主席娶副主席」2大世家13年佳話破滅

新竹傳幼兒園虐童！惡師踢肚尺打手　孩委屈：爸爸我洗澡臉好痛

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

5億高中生命案同婚配偶夏男涉偽造文書　今日一審宣判

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬修繕費誰出各說各話　寵物店女兒繼承父願、2樓仍拒簽同意書

三重婦去龍山寺拜拜坐錯公車　子女「報失蹤」才知母遭水泥車輾斃

澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中

人夫還沒離婚被搭訕　「約吃飯」慘賠40萬元

快訊／拜登、川普睽違4年再交鋒！　首場電視辯論登場

莊瑞雄堵爛韓國瑜愛演又最懶　看國昌和老柯才是立院8+9

德翔即將開出臨時歐美線　7千箱船卻以15萬美元日租租給馬士基

謝志堅：少了五兆美元疫情補助金　運價不可能重回疫情高點

川普、拜登專機抵達現場！　辯論穿著曝光　

白石湖吊橋7月起全面封閉　禁止通行

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

29國聯合「環太平洋軍演」登場！　指揮官：防止侵略行為發生

拜登、川普辯論倒數！CNN禁媒體進入現場　白宮記者團怒了

婚禮還原《唐伯虎點秋香》橋段　猜錯妻子！新郎蹲下扶額超懊惱

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓：應感到羞愧

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

縣議員控妻遭誘拐！妻深夜爆手機藏證據

不忍了！吉安分局長吳思翰發聲提告

更多熱門

相關新聞

台中市府重罰台電500萬　罰單遭撤銷

台中市府重罰台電500萬　罰單遭撤銷

台電台中火力發電廠2021年6月間發生火災，造成周邊惡臭，濃煙漫布整個天空。台中市政府環保局以違反《空污法》裁罰最高500萬元。台電不服，打起行政訴訟，一審台電敗訴，但案件上訴二審後，最高行政法院改認定台中市府開罰無理，因此撤銷罰單。

兒帶孫女欲「台中走回南投」　女童阿嬤曝真相

兒帶孫女欲「台中走回南投」　女童阿嬤曝真相

醉男疑騷擾女客遭超商店員阻止　竟嗆女方醜

醉男疑騷擾女客遭超商店員阻止　竟嗆女方醜

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

小三侵門踏戶戰人夫28次　正宮目睹A片實況

小三侵門踏戶戰人夫28次　正宮目睹A片實況

關鍵字：

5億高中生台中偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面