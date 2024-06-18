新竹女警被爆下海！查無實據還她清白已社死　再涉1罪名被辦

▲新竹縣竹北分局潘姓女警遭人檢舉下海賣淫，經行政調查「查無實據」還她清白。（圖／翻攝YouTube）



記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹縣警察局竹北分局一名潘姓女偵查佐，日前遭人檢舉下海半套店兼差，還成為店內紅牌。警方事後給予其1大過處分並調地、列為教育輔導對象；經過1個月行政調查，兼差部分查無實據，終於還她清白；不過潘員上班因曾找人代簽退，涉嫌偽造文書，將函報新竹地檢署認定。

新竹縣警局督察科上月15日接獲一通匿名檢舉電話，稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望督察科能夠進行調查，但警方經調查過後，考量潘姓女警經濟及從警原因，尚無法認定她有兼差動機，且檢舉內容僅有一段「疑似」的文字記錄，並沒有其他影片或其他確切證據，最終查無兼差具體事證，潘女免於被汰除。

▲半套店紅牌小姐（左）被爆料是潘姓女警，但警方查無實據。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）



至於找人代簽退部分，經查潘女5月間曾找人代簽退2次，但因她未申報加班費，查無虛報加班費證據，不過委託他人代簽退，恐有偽造文書嫌疑，將依法函送新竹地檢署偵辦。

此外，潘女因坦承未經報備非因公涉足不妥當場所及與特定對象不當接觸，情節嚴重，仍維持記1大過處分；偵查隊隊長及彭姓小隊長督導不周，各申誡2次處分。

▲潘姓女警因找人代簽退，涉嫌偽造文書遭法辦 。（圖／翻攝臉書）



據了解，潘姓女警家境小康，父親是退休刑警，案件曝光後，她被調至橫山分局，身心受到打擊，認為自己是替罪羔羊，她坦承與店內的謝姓經理為好友，事發當天只是去找好友聊天吃宵夜，對於後續造成分局困擾深感自責，悔不當初。

面對警方詢問，明知自己執法身分，為何仍出入有疑慮的場所，潘姓女警則回應，「當天自己像頭撞到一樣，思慮不清，頭腦不清楚，而做下令自己後悔萬分的決定」。