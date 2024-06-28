五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

▲賴姓高中生繼承祖父龐大遺產，卻在同婚當天墜樓亡。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

2023年5月4日台中市北屯區一處大樓驚傳1名年輕男姓陳屍在人行道草皮上，第一時間辦案人員以為僅是單純的墜樓案，但死者、賴姓高中生的母親大動作召開記者會控訴愛子遭謀財害命，外界才驚覺賴生成長背景複雜，有如八點檔連續劇，母親不僅是祖父（實際上為生父）的小三，他還繼承祖父市值約5億元的房地產，更在墜樓身亡當天上午，剛與夏姓地政士完成同性結婚。

由於整起案情撲朔迷離，引起社會高度關注，賴生之死是否與夏姓配偶有關，仍有待檢方調查釐清；不過賴、夏雙方是否有結婚真意（偽造文書）部份，歷經1年審訊，全案將在今天(28日)上午11時於台中地方法院一審宣判，《ETtoday東森新媒體》也在宣判前，為讀者整理全案5大焦點。

●賴生死後5億遺產歸誰？

賴生的祖父在生前就陸續以贈與的方式，將30筆房地產交付給賴生，若最後法院認證夏男與賴生的婚姻有效，其遺產（包括30筆價值5億的土地）將由配偶夏男繼承。若法院判決婚姻無效，賴母委任律師許哲維指出，假設夏男偽造文書部分確定，民事的遺產繼承權也將失效，賴母會成唯一繼承人。

但因為賴母原為中國籍，尚未取得我國國籍，她能否繼承遺產也仍有變數：其一，依照內政部87年頒布的行政命令，只要賴母在繼承開始的3年內，取得中華民國身分證，她就可繼承遺產；第二，若賴母身份仍是外國籍或無國籍，仍可完整繼承，但必須依照土地法「取得不動產3年內處分該不動產」。第三，依照兩岸人民條例規定，財產繼承限額為200萬元。

▲賴母委任律師許哲維。（圖／資料照）



●賴母當庭承認亂倫

隨著案情推移，媒體發現賴生的母親多年前也曾登上媒體版面。故事的背景是，賴家次子（賴生祖父的二兒子）因中度智障被法院認定無行為能力，由祖父擔任監護人，祖父先為次子找來印尼籍女子為妻，但疑因不堪祖父偷窺騷擾，印尼籍女子生下1名女嬰後跑路。

祖父再為次子找了1名陳姓陸配（即賴生母親），但賴母竟於婚姻期間與公公通姦，生下本案的賴生，賴家祖母配撞丈夫和媳婦通姦過程，一狀告到法院，經法院檢驗DNA，認定賴生的生父確為祖父，賴生與祖父的關係也從「名義上的祖孫」變成「實際上的父子」。

後續為了財產繼承問題，家族成員鬧上法庭，祖父元配提告祖父背信罪，不過祖父獲判無罪。至賴生墜亡後，部分媒體詢問有關亂倫的話題，但賴母始終保持低調，不願多談，直至今年3月18日開庭，賴母出庭作證時，檢察官問，賴生對於自己的生父是祖父，是否知情？賴母說，因法院判決的關係，「他從小就知道自己是阿公生的」，變相承認通姦一事。

▲賴生身世複雜。（圖／資料照／記者陳詩璧製表）



●賴生遺體仍存放殯儀館

夏姓配偶於審理期間堅稱，自己與賴生是「基於共同經營生活」而登記結婚，有結婚真意，不過據賴生的導師、輔導老師、賴母、賴生同學的相關證詞，都指出賴生於高中時有愛慕的女同學，也曾努力追求，性向是喜歡異性，突與夏男到戶政事務所登記結婚，又是找路人當結婚證人，不合常理。

此外，賴生遺體手臂上的針孔、背部的血痕，雖經檢方查驗結果，疑是救護人員搶救過程造成的傷痕、以及賴生墜樓過程中撞到雨遮所導致，儘管檢方最初已將夏男殺人罪部分不起訴處分，賴母仍認為相關傷勢並不自然，恐為他殺，在檢方相驗發還遺體後，賴母擔心此案還有調查必要，堅持每月自費3萬元，將遺體冰存在台中殯儀館，盼找出命案真相。時至今日，賴生遺體已存放超過1年。而殺人罪部分，目前由台中地檢署重新調查中。

▲賴生遺體至今仍存放台中殯儀館。（圖／資料照，許權毅攝）



●賴生曾向清秀同學告白失敗

檢方起訴夏男偽造文書部分，法官陸續傳喚賴生的高中導師、輔導老師、賴母以及賴生較好的男同學出庭作證，賴母指出，賴生曾跟她說過「有喜歡的女生」，國中、高中都有愛慕對象，還曾拍下喜歡的女同學的照片回家給祖父看，也曾說電視上的女明星很漂亮、很會唱歌，「我兒子不喜歡男生、只喜歡女生，我這個做母親的最知道。」

班導、輔導老師都說，未發現賴生有同性戀傾向，賴生曾在高二上學期向1名女同學表白，檢方也提示證據，拿出賴生與女同學的Line對話，該名女同學的長相也因此亮相，是1名濃眉大眼的清秀女孩。

男同學表示，沒聽賴生講過喜歡男生、或是透露出有同性戀傾向、結婚念頭等，賴生對於同性觸碰很反感，也曾因向該名女同學告白失敗，將告白失敗的情形跟他說，還秀出手機裡的地契照片說「我這麼優秀，怎麼不喜歡我？」

▲男同學出庭作證，稱沒聽賴生講過喜歡男生、或是透露出有同性戀傾向、結婚念頭。（圖／資料照）

●夏姓配偶7次出庭穿相同樣式的水藍色POLO衫、嗆法官「很好笑」

夏男在上月初辯論終結時，表示他不滿因同婚就被外界推測是「假結婚」，直言若是這樣，那賴生也會被告，並堅稱自己與賴生是正常進入婚姻，假設自己真被判有罪，那也是法官迫於輿論壓力、主觀眼光的判決，而非遵從人的意志。

當法官詢問他，明明已替賴家完成不動產相關事宜，為何還要幫賴生管理財務，夏男竟說「妳講這個很好笑，我家是地政、土地開發業，本就會拓展客源」；法官又問他與賴生有何感情基礎、有何互動等問題，夏男則不耐煩地認為法官存有偏見。

另外，夏男自偽造文書案開庭以來，7次出庭均穿著水藍色的POLO衫，此行為是否是律師下的指導棋，令外界相當好奇。本案將於本月28日迎來宣判，夏男是否會「始終如一」繼續穿該樣式的衣物出庭？或是不會到場聆聽判決？也是民眾熱議的重點之一。

▲夏姓配偶7次出庭均穿同款水藍色Polo衫。（圖／資料照）