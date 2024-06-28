　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

▲▼ 。（圖／資料照）

賴姓高中生繼承祖父龐大遺產，卻在同婚當天墜樓亡。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

2023年5月4日台中市北屯區一處大樓驚傳1名年輕男姓陳屍在人行道草皮上，第一時間辦案人員以為僅是單純的墜樓案，但死者、賴姓高中生的母親大動作召開記者會控訴愛子遭謀財害命，外界才驚覺賴生成長背景複雜，有如八點檔連續劇，母親不僅是祖父（實際上為生父）的小三，他還繼承祖父市值約5億元的房地產，更在墜樓身亡當天上午，剛與夏姓地政士完成同性結婚。

由於整起案情撲朔迷離，引起社會高度關注，賴生之死是否與夏姓配偶有關，仍有待檢方調查釐清；不過賴、夏雙方是否有結婚真意（偽造文書）部份，歷經1年審訊，全案將在今天(28日)上午11時於台中地方法院一審宣判，《ETtoday東森新媒體》也在宣判前，為讀者整理全案5大焦點。

●賴生死後5億遺產歸誰？

賴生的祖父在生前就陸續以贈與的方式，將30筆房地產交付給賴生，若最後法院認證夏男與賴生的婚姻有效，其遺產（包括30筆價值5億的土地）將由配偶夏男繼承。若法院判決婚姻無效，賴母委任律師許哲維指出，假設夏男偽造文書部分確定，民事的遺產繼承權也將失效，賴母會成唯一繼承人。

但因為賴母原為中國籍，尚未取得我國國籍，她能否繼承遺產也仍有變數：其一，依照內政部87年頒布的行政命令，只要賴母在繼承開始的3年內，取得中華民國身分證，她就可繼承遺產；第二，若賴母身份仍是外國籍或無國籍，仍可完整繼承，但必須依照土地法「取得不動產3年內處分該不動產」。第三，依照兩岸人民條例規定，財產繼承限額為200萬元。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲賴母委任律師許哲維。（圖／資料照）

●賴母當庭承認亂倫

隨著案情推移，媒體發現賴生的母親多年前也曾登上媒體版面。故事的背景是，賴家次子（賴生祖父的二兒子）因中度智障被法院認定無行為能力，由祖父擔任監護人，祖父先為次子找來印尼籍女子為妻，但疑因不堪祖父偷窺騷擾，印尼籍女子生下1名女嬰後跑路。

祖父再為次子找了1名陳姓陸配（即賴生母親），但賴母竟於婚姻期間與公公通姦，生下本案的賴生，賴家祖母配撞丈夫和媳婦通姦過程，一狀告到法院，經法院檢驗DNA，認定賴生的生父確為祖父，賴生與祖父的關係也從「名義上的祖孫」變成「實際上的父子」。

後續為了財產繼承問題，家族成員鬧上法庭，祖父元配提告祖父背信罪，不過祖父獲判無罪。至賴生墜亡後，部分媒體詢問有關亂倫的話題，但賴母始終保持低調，不願多談，直至今年3月18日開庭，賴母出庭作證時，檢察官問，賴生對於自己的生父是祖父，是否知情？賴母說，因法院判決的關係，「他從小就知道自己是阿公生的」，變相承認通姦一事。

▲▼ 。（圖／資料照／記者陳詩璧製表）

▲賴生身世複雜。（圖／資料照／記者陳詩璧製表）

●賴生遺體仍存放殯儀館

夏姓配偶於審理期間堅稱，自己與賴生是「基於共同經營生活」而登記結婚，有結婚真意，不過據賴生的導師、輔導老師、賴母、賴生同學的相關證詞，都指出賴生於高中時有愛慕的女同學，也曾努力追求，性向是喜歡異性，突與夏男到戶政事務所登記結婚，又是找路人當結婚證人，不合常理。

此外，賴生遺體手臂上的針孔、背部的血痕，雖經檢方查驗結果，疑是救護人員搶救過程造成的傷痕、以及賴生墜樓過程中撞到雨遮所導致，儘管檢方最初已將夏男殺人罪部分不起訴處分，賴母仍認為相關傷勢並不自然，恐為他殺，在檢方相驗發還遺體後，賴母擔心此案還有調查必要，堅持每月自費3萬元，將遺體冰存在台中殯儀館，盼找出命案真相。時至今日，賴生遺體已存放超過1年。而殺人罪部分，目前由台中地檢署重新調查中。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲賴生遺體至今仍存放台中殯儀館。（圖／資料照，許權毅攝）

●賴生曾向清秀同學告白失敗

檢方起訴夏男偽造文書部分，法官陸續傳喚賴生的高中導師、輔導老師、賴母以及賴生較好的男同學出庭作證，賴母指出，賴生曾跟她說過「有喜歡的女生」，國中、高中都有愛慕對象，還曾拍下喜歡的女同學的照片回家給祖父看，也曾說電視上的女明星很漂亮、很會唱歌，「我兒子不喜歡男生、只喜歡女生，我這個做母親的最知道。」

班導、輔導老師都說，未發現賴生有同性戀傾向，賴生曾在高二上學期向1名女同學表白，檢方也提示證據，拿出賴生與女同學的Line對話，該名女同學的長相也因此亮相，是1名濃眉大眼的清秀女孩。

男同學表示，沒聽賴生講過喜歡男生、或是透露出有同性戀傾向、結婚念頭等，賴生對於同性觸碰很反感，也曾因向該名女同學告白失敗，將告白失敗的情形跟他說，還秀出手機裡的地契照片說「我這麼優秀，怎麼不喜歡我？」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲男同學出庭作證，稱沒聽賴生講過喜歡男生、或是透露出有同性戀傾向、結婚念頭。（圖／資料照）

●夏姓配偶7次出庭穿相同樣式的水藍色POLO衫、嗆法官「很好笑」

夏男在上月初辯論終結時，表示他不滿因同婚就被外界推測是「假結婚」，直言若是這樣，那賴生也會被告，並堅稱自己與賴生是正常進入婚姻，假設自己真被判有罪，那也是法官迫於輿論壓力、主觀眼光的判決，而非遵從人的意志。

當法官詢問他，明明已替賴家完成不動產相關事宜，為何還要幫賴生管理財務，夏男竟說「妳講這個很好笑，我家是地政、土地開發業，本就會拓展客源」；法官又問他與賴生有何感情基礎、有何互動等問題，夏男則不耐煩地認為法官存有偏見。

另外，夏男自偽造文書案開庭以來，7次出庭均穿著水藍色的POLO衫，此行為是否是律師下的指導棋，令外界相當好奇。本案將於本月28日迎來宣判，夏男是否會「始終如一」繼續穿該樣式的衣物出庭？或是不會到場聆聽判決？也是民眾熱議的重點之一。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲夏姓配偶7次出庭均穿同款水藍色Polo衫。（圖／資料照）

ET快訊
快訊／五億高中生案宣判！　夏男遭判1年6月
被獎金砸醒！　長榮航空突發「2個月員工酬勞」
快訊／張元植墜崖亡！　最後身影曝光
批PLG獎項亂七八糟惹議！　林書豪道歉了
快訊／魏德聖告郭台強詐欺　結果出爐
五億高中生案將宣判！　5大焦點一次看
新一代偷拍狂魔GOGO哥！　上傳至少17部「湯屋系列」
《大熱門》正妹命危　吳宗憲首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

林襄單身中認「我個性有問題」

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

台灣很好「1原因崩潰」　陸人妻下次不來！台人點頭：也受不了

傳食藥署長遭拔官　卓榮泰稱「吳前署長」證實了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

賴清德好鬥性格掀起動盪國運　狹隘格局注定悲慘結局

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

桃機暑假總運量上看800萬人次　含鉛酸電池手持電扇禁上機

博愛座改為「優先席」！社家署預告修法草案　擴大適用對象

拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬

疫情升溫！新增6例本土M痘　疾管署籲「3族群」快打第2劑疫苗

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓：應感到羞愧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

不忍了！吉安分局長吳思翰發聲提告

更多熱門

相關新聞

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

台中市2023年5月4日發生賴姓高三生墜亡案震驚全台，案發後賴母大動作召開記者會，控訴兒子疑遭謀財害命，台中地檢署也罕見出面公開說明案情，檢方調查後，認定配偶夏男沒有結婚真意，依偽造文書罪將他起訴，台中地方法院於去年8月7日首開庭，至今年5月3日共歷經7次開庭，全案將於今天(28日)上午11時一審宣判。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理這件世紀奇案的來龍去脈。

5億高中生案　配偶涉偽造文書今宣判

5億高中生案　配偶涉偽造文書今宣判

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

記者換神明當老闆變乩者　聽見酆都大帝給五億高中生案線索

記者換神明當老闆變乩者　聽見酆都大帝給五億高中生案線索

少年求歡被拒　枕頭悶死姑姑

少年求歡被拒　枕頭悶死姑姑

關鍵字：

五億高中生偽造文書刑事假結婚5大重點宣判夏姓配偶亂倫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

蕭敬騰霸氣包下大樓螢幕　肉麻放閃大16歲愛妻

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面