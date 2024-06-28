腿記得夾緊！女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸

▲女子挑戰超高速滑水道。（圖／翻攝自TikTok／rhiannaniffland）

記者李振慧／綜合報導

澳洲32歲跳水冠軍伊夫蘭(Rhiannan Iffland)近來挑戰歐洲最高速滑水道，影片中可看到，雖然滑水道入口上有不建議女性玩這項遊樂設施的警告標示，她仍勇敢滑了下去，勁爆影片獲得3900多萬點閱。

連續多屆獲得Red Bull Cliff Diving世界賽跳水冠軍的伊夫蘭，近來前往奧地利知名遊樂園AREA 47遊玩，還大膽挑戰有「歐洲最高速滑水道」之稱的遊樂設施，影片曝光後立即爆紅。

影片中顯示，滑水道入口上方的告示牌警告，此遊樂設施不建議女性遊玩，女性若是要遊玩的話，腿一定要交叉夾緊，以免強勁水流造成陰道嚴重撕裂傷，但伊夫蘭看到後仍勇敢挑戰。

影片吸引大量網友留言，「太可怕了，很多人都不知道這種滑水道會對女性造成嚴重傷害」、「我以前玩過，很不幸的，我被水柱灌腸了，上廁所時屁股噴出大量的水，讓我幾乎站不起來」、「天啊，我不知道有滑水道灌腸這種事」。

伊夫蘭後來接受當地媒體採訪時澄清，她拍攝這部影片完全沒有要嘲笑警告標語的意思，只是想幫忙提醒觀眾，無論從事任何活動，遵守安全規則是最重要的。