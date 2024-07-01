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搭飛機遇「小孩哭鬧」兩派吵翻了！　網點出關鍵：愛玩的無法

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人都趁著暑假要出國玩。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘飛機時，很多人都對於小孩哭鬧而感到困擾，近日就有網友發文表示，如果小孩在飛機上哭鬧，誰對誰錯？有一部分人覺得要有同理心，但也有一派人覺得自己都花錢了，為何要被吵？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「飛機小孩哭鬧到底誰對誰錯啊」為標題發文，提到近期有家長帶2、3歲的小孩搭飛機時，因為孩童哭鬧而被PO文抱怨。

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針對這件事，眾人看法不同，一派認為要有同理心、台灣對小孩不友善、等當了爸媽就知道、航空公司沒禁止帶小孩；另一派覺得，都已經花錢出去玩了，為何要被吵整路？對此，原PO就好奇，這類情況到底誰對誰錯？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看誰影響誰不就知道了」、「同理心就是：你不要讓我不方便啊，你要讓我方便啊」、「要求別人同理之前自己有沒有同理，憑啥我要忍受別的小孩哭鬧啊，自己小孩不能控制就先不要帶出去，根本只是為了自己爽」、「不影響人為前提啊，誰出去玩還要被煩」、「小孩還小不怪他，問題在父母身上啊」。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放國門,邊境解封,入境管制,觀光限團令,疫情,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊,行李托運,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

但也有網友表示，「沒小孩之前我真的很討厭小孩哭聲，有小孩後發現父母根本做什麼都停止不了小孩哭，所以盡量不要帶去會影響別人的地方」、「既然沒規定小孩不能上，那不就見仁見智了」、「不會買耳塞啊？買得起飛機票買不起耳塞」、「帶小孩是個人自由，沒小孩的連20元耳塞都買不起嗎」。

也有網友會看情況，「哭鬧也沒什麼好講的，只要有安撫跟不好意思的樣子，我是無所謂，討厭的是理所當然樣子的父母」、「可以理解帶嬰兒返鄉的媽媽，光裝備就看得出來辛苦，但是那種愛玩，把嬰兒當配件的無法」、「就沒誰對誰錯吧，重點是態度跟不爽的就輸了」。還有網友則回應，「怕被影響的應該跟航空公司講，開禁止孩童的專班，或是拒搭，跟某些店家禁止孩童進入一樣，而不是去找其他顧客吵」、「航空公司應該設立嬰兒艙/專區，然後隔音」。

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