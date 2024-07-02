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快訊／黃子佼神隱！被控性侵「泳裝美少女」遭傳喚　律師代請假

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼因被控在2006年性侵未成年少女遭傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼因無故持有未成年性影像案，正由台北地院審理中；今(2日)下午檢方傳喚黃到台北地檢署，據了解，起因於日前化名「K小姐」的女子再爆料，自己17歲時曾當黃子佼的泳裝模特兒，遭黃子佼以「為藝術犧牲」等話語觸摸隱私部位，最後被性侵得逞，黃子佼才會再次以被告身分出庭應訊；但稍早律師代黃子佼請假改期，因此黃並未現身。

演藝圈2023年吹起Me Too風暴，有民眾告發黃子佼涉嫌猥褻多名女子，檢警發動搜索約談後，猥褻部分因查無事證且以和解撤告，處分不起訴，但辦案人員查扣到1個容量4T的硬碟，存有上百部影像檔，其中7部疑似從偷拍論壇「創意私房」購買的未成年不雅片。

原本檢察官考量黃子佼認罪，在2024年4月給予黃子佼緩起訴處分，條件是創下同類型案件最高金額的120萬緩起訴處分金，還要寫悔過書，各界對黃子佼私下購買少女不雅片一事大加撻伐，後來案件大逆轉，黃子佼被依無故持有未成年性影像等罪提起公訴。

K小姐則是在得知黃子佼收藏未成年影像案後，透過網紅Zofia發文指控，黃子佼在2006年8月間，邀請當時還只有17歲的她到內湖住處，引導她換上清涼泳裝，並近距離在沙發上變換各種姿勢，期間黃子佼趁著調整姿勢的空檔伸出鹹豬手觸碰K女敏感部位，隨後更要她「為藝術犧牲」解開上衣，並跨坐到她身上性侵得逞。

K小姐事發後陷入嚴重憂鬱，希望能得到黃子佼「一句認錯和誠心的悔改道歉」，但在黃子佼依舊神隱，並未對此發表意見，K小姐因此在2024年也於8日發表聲明，表示遲遲未等到黃子佼道歉，決定向台北市婦幼警察隊提告，北檢分他字案調查近2個多月後，首度傳喚黃子佼出庭說明，但律師已代其請假改期，黃子佼下午未出庭應訊。

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