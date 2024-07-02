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社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃子佼、賀軍翔都爆性侵醜聞　北檢今傳喚2人到庭應訊

▲▼黃子佼、賀軍翔。（圖／翻攝黃子佼臉書、記者周宸亘攝）

▲黃子佼、賀軍翔先後被控涉嫌性侵案。（圖／翻攝黃子佼臉書、記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼和賀軍翔先後被控涉嫌性侵案，檢警分頭偵辦傳訊相關證人，釐清黃、賀遭指述的涉案情節，初步調查告一段落後，已對2人分別發出傳票，最快今天傳喚2人到案，分別就各自遭控情節說明。

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼被控2006年間性侵少女將遭檢察官傳喚。（資料照／記者劉昌松攝）

據了解，黃子佼2023年間遭控猥褻多名女子，事後因查無實證且告訴人和解撤告，處分不起訴，但檢察官意外查出，黃子佼的私人硬碟中，持有7部未成年少女性影像，黃子佼遭偵辦起訴的同時，化名「K小姐」的女子再爆料，自己17歲時曾當黃子佼的泳裝模特兒，遭黃子佼以「為藝術犧牲」等話語觸摸隱私部位，最後被性侵得逞。

K小姐因公開希望黃子佼道歉未果，決定向台北市婦幼警察隊提告，北檢分他字案調查近2個多月後，決定傳喚黃子佼出庭說明。

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔曾公開否認對其他人有逾矩行為。（資料照／記者周宸亘攝）

至於賀軍翔是被控1月間，在一處私人招待所聚會時，對1名後來到場的女客人毛手毛腳，事後女客人報案，控告賀軍翔涉嫌妨害性自主等告訴，檢警為此曾在5月24日兵分2路，搜索賀及友人的住處，查扣保全手機等相關證物，當時賀軍翔透過律師發布聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」

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