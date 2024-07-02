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國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫！　台南衛生局全力因應

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期COVID-19疫情持續上升，台南市上週(6/23-6/29) COVID-19本土確定病例增加93例，比前一週77例上升21％，且流感、腸病毒等傳染病也逐漸升溫，造成醫院急診壅塞，因此台南市於7月1日線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」。

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會中邀集南區傳染病防治醫療網柯文謙指揮官、湯宏仁副指揮官、疾管署南區管制中心、健保署南區業務組、醫師公會、診所協會、台南市各院醫院感控代表共同與會，討論相關解決方案與配套措施，以落實分級分流，並加強醫院感染管制措施。

會議中討論相關方案與措施，說明如下：一、世界衛生組織(WHO)及我國SARS-CoV-2感染臨床處置指引，建議COVID-19感染個案，優先使用瑞德西韋(Remdesivir)和倍拉維(Paxlovid)等藥物，目前南市儲備充足，COVID-19抗病毒藥物配置存放院所可至台南市政府網站查詢(網址：https://gov.tw/ETj )。此外，依目前藥物療效的相關研究顯示，莫納皮拉韋(Molnupiravir)之效果有限，為「有條件下使用」之藥物，於無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物時，有條件使用，後續將依照中央下貨量與各醫院使用情形進行分配與調度。

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二、請醫療院所於出入口、門診、急診等區域，透過明顯告示等方式，提醒就醫民眾與陪病者，進入醫療院所時佩戴口罩。三、落實就醫分流，請無症狀、輕症之成人確診者，建議於一般基層診所就醫或居家照護即可；若是出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清或無法進食等症狀，立即至醫院就醫；高風險對象於快篩陽性請儘速就醫，以利及早使用抗病毒藥物。四、請醫療院所工作人員應儘速完成新冠疫苗的接種，保護自己及家人，並降低工作環境的傳播風險；此外，持續開設疫苗接種門診提供施打服務。

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南區傳染病防治醫療網柯文謙指揮官表示，COVID-19疫情上升原因不排除是因為氣候溫度上升，導致民眾待在室內時間拉長，加上口罩令解禁、飛沫傳染機率增加，且不只COVID-19，流感及其他呼吸道傳染病染疫機率都大幅提升，在生活回歸常態的同時仍應持續落實配戴口罩、肥皂洗手與咳嗽禮節等個人衛生好習慣。

▲國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫，台南市衛生局線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」，討論因應措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局局長李翠鳳呼籲，為提升民眾免疫保護力，避免在感染新冠後造成重症和死亡，南市37區衛生所特別加開夜間及假日疫苗門診提供接種服務，請尚未接種過XBB疫苗之市民朋友善加利用，盡快前往接種；對於已接種1劑且間隔12週(84天)的65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾等高風險對象，建議再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生。民眾可至臺南打疫苗預約平台( https://health-reservation.tainan.gov.tw/covid )進行預約，亦可至37區衛生所或合約院所隨到隨打。

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