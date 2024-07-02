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用未婚夫iPad追劇　驚見他「偷吃媽媽」真相崩潰

女子意外發現未婚夫偷吃媽媽。（示意圖／Pexels）

▲女子意外發現未婚夫偷吃媽媽。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

1台iPad掀開不倫的遮羞布。國外一名24歲女子某天借用未婚夫的iPad，卻收到許多來自42歲媽媽的訊息，內容更是令她不安的「母子偷吃」，怎料她事後找男友對質，竟得知未婚夫是她3歲弟弟親生父親的驚人事實。

女子在Reddit發文透露，自己與25歲未婚夫成長在同個街區，2人從17歲和18歲開始交往，直到發現對方偷吃媽媽之前，一直都覺得自己很幸運，能跟英俊、善良、風趣，總是用愛與尊重對待她的未婚夫相戀，可以從爸爸意外過世後，就與她一起對抗這個世界的媽媽相互扶持。

但這一切都隨著未婚夫的iPad化為泡影。女子某天懶得找充電器幫筆電充電，便拿了未婚夫的平板打算看Netflix，怎料登入男友帳號後訊息瘋狂湧入，媽媽與未婚夫「我們搞砸了」、「我也覺得內疚」、「我不想失去她」、「我該如何表現得更像哥哥而不是父親」訊息，全赤裸裸呈現在她眼前。

女子確定傳訊的號碼是媽媽的手機後，崩潰察覺媽媽4年前為何突然懷孕，還不告訴她交往對象是誰，以及未婚夫自從媽媽生下弟弟後，就主動幫忙照顧的原因。哭斷腸的她當晚就向未婚夫興師問罪。

面對來自iPad的訊息、孕照等證據，未婚夫雖然嚇得臉色蒼白，坦承偷吃過女子媽媽，但堅稱兩人發現懷孕後就沒有踰矩行為。然而，女子事後發現未婚夫和媽媽被抓包姦情後，依然用「該怎麼解決這問題」的名義見面，並發生2、3次關係，悲憤取消婚約，並不知道該如何面對她的3歲弟弟。

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