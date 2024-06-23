政大發表AI政策白皮書　校長：以人文專業駕馭「絕不缺席」

▲政大校長李蔡彥強調，政大在AI和永續上，絕對不會缺席。（圖／政大提供）

記者楊惠琪／台北報導

AI衝擊大學人文社會類科招生，大學申請入學日前放榜，成大歷史系招生掛零、政大招生率不到7成引發關注。政大日前發表AI政策白皮書，宣布在AI時代，政大將發揮既有優勢，擔任AI與相關公共政策的智庫，並作為政府與AI應用之間的橋梁。政大校長李蔡彥強調「政大在AI和永續上，絕對不會缺席」。

因應AI風暴，政大花了兩年時間進行深度訪談，發表AI政策白皮書的初步架構，提出「AI時代高等教育的挑戰：專家訪談報告」，深入探討AI時代人文社會科學高等教育所面臨的挑戰與應對策略。

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「政大在AI和永續上，絕對不會缺席。」校長李蔡彥表示，AI的興起帶來典範轉移，人們在AI時代中，應歷經「懂AI」、「用AI」、「幫AI」、「駕AI」四階段，除了學習如何使用AI工具的「懂AI」及「用AI」外，還要進一步「幫AI」及「駕AI」，應把自身人文專業融入AI領域，創造嶄新視野，同時探索人文社會領域難以被AI取代的重要價值，進而駕馭AI工具。

前教育部長、現為政大科技管理與智慧財產研究所講座教授吳思華也針對AI時代的未來高教提出建言。他認為，每個人都應掌握AI技能、積極參與新世代的生活風貌、重新思考生命意義，以及構建新的治理機制。目前政大已設立AI讀書會、相關課程和學生實作專題，促進AI技術與人文學科的深度融合，但也提醒未來可能面臨的挑戰，例如AI可能取代部分職業，引發社會焦慮。

新聞學系教授鄭宇君盤點政大在AI時代的多項優勢，政大有深厚的人文社會科學底蘊、優秀的學生群體以及數理能力出色的人社學生；教師方面，政大擁有大量社科人文資料，對專業資料的詮釋與分析具有優勢。

專家訪談報告也提出，AI將取代大量重複性工作，未來從事行政人員為主的中階人才數量會大幅減少，建議頂尖大學應以培養前瞻性人才為目標。高等教育應重構知識體系與教學方式，除了培育具發現、型塑與解決問題能力的人才外，更應注重高層次認知能力的培養、倫理思考、人際溝通能力等面向。