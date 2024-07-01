三重透天厝2F火警！女衝上3F呼喚伴侶逃生　雙雙受困火窟命危

▲三重透天厝火警，受困的一對同婚伴侶救出，命危搶救中。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區光明路巷內一棟透天厝2樓今(1日)上午11時37分傳出火警，其中一對同婚伴侶逃生不及當場受困，警消將2人救出時一度沒有生命徵象，幸送醫途中恢復心跳，目前仍在搶救中。據了解，當時家中只有3人，分別為母親蕭女、女兒許女、以及女兒的伴侶宋女，火警發生時2樓的許女衝上3樓呼喚宋女逃生，未料兩人雙雙受困。目前起火原因尚待釐清。

警消初步了解，現場為3層樓透天厝，蕭姓母親為屋主，1樓租給業者經營日式丼飯餐廳，2、3樓則是自住使用；火警發生當下，媽媽與許女在2樓、宋女則在3樓，發現起火時，許女立即衝上樓呼喚宋趕快逃生，而媽媽則先抱著狗衝下樓，未料火勢發展太過迅速，短短幾分鐘時間，兩人已來不及逃出，待警消尋獲並救出時均已經沒有呼吸心跳。

該對同婚伴侶為許女(36歲)、以及宋女(38歲)，分別送往北市馬偕、以及三重醫院急救，幸2人均在到院前恢復心跳，但目前仍未脫離險境，仍在搶救中。

另一方面，驚險逃生的媽媽蕭女得知女兒與伴侶都受困、一度失去心跳後，當場情緒崩潰，還一度哭到昏厥、跪倒在地，旁人見狀急忙攙扶。詳細起火原因目前仍尚待進一步釐清。

▼媽媽得知女兒和伴侶宋女都情況危急後，情緒激動、當場哭暈。（圖／記者陳以昇攝）