「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場第三場　走馬瀨農場登場

▲「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場第三場演出，29日在走馬瀨農場登場，由朱宗慶打擊樂團2帶來親子音樂會《藝擊玩家》。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場第三場演出，29日在走馬瀨農場登場，由朱宗慶打擊樂團2帶來親子音樂會《藝擊玩家》；透過音樂互動，帶出台南畜產的產業文化特色，也藉由打擊樂帶領大小朋友環遊世界。

農業局表示，農漁地景藝術節第三場以「農業與畜牧」的主題發想，以〈夢幻列車〉做為遊歷台南的啟程，演出中以小朋友耳熟能詳、旋律配合農業與畜牧的主題，安排醜小鴨、小白兔愛跳舞等兒歌，並且用樂器響聲、音樂，模仿動物的聲音融合打擊樂演出。

經過改編成打擊樂的演出，讓現場觀看的大小朋友耳目一新，朱宗慶打擊樂團2也帶動大朋友、小朋友大聲地唱出來，享受快樂的兒歌時間。

團員們也透過打擊樂，帶著民眾欣賞美國、西班牙、古巴與日本的特色曲，並認識貝多芬，引領大小朋友環遊世界。

農業局表示，「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場在10月份還有3場演出，10月12日於後壁菁寮老街農田，邀請艸雨田舞蹈劇場；10月19日於北門區井仔腳瓦盤鹽田，由優人神鼓帶來震撼表演；10月26日於新化果菜市場，則邀請唐美雲歌仔戲團；歡迎大家屆時一起來參與。